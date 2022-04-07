Международная ежегодная премия в сфере бизнеса «FAIR BUSINESS AWARDS»

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21 апреля 2022 года в Усадьбе Тайны Рублева состоится Международная ежегодная премия в сфере бизнеса «FAIR BUSINESS AWARDS».

«FAIR BUSINESS AWARDS» — это новый формат премии среди бизнесменов, владельцев франшиз, собственников крупного производства, а также индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса.

ЦЕЛЬ ПРЕМИИ — выявить самых достойных бизнесменов в сфере красоты, бизнеса, спорта, моды и наградить их почетными титулами.

В рамках премии пройдет БИЗНЕС-ФОРУМ, гости почерпнут разные бизнес- идеи, советы профессионалов, инвесторов и многое интересное и полезное для продвижения бизнеса.

Кроме того гости насладятся шоу программой, выступят известные артисты эстрады и блогеры.

Номинант премии получит приглашение на 2 персоны, диплом, статуэтку, спонсорские подарки, фото/видео материал, а так же знакомства с интересными людьми.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по предложенной ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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