В Холмогорском районе восстановят знаменитый Дом Бажениных

Управление государственной экспертизы Архангельской области рассмотрело документацию по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Бажениных». По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Купец Осип Баженин считается создателем первой русской коммерческой судостроительной верфи. Корабли, построенные на его предприятии в деревне Вавчуге, на берегу Северной Двины, отправлялись в Европу. По преданию, когда Петр I путешествовал по северу, Баженин принимал его в Вавчуге в своем доме — построенном на голландский манер в двадцатые годы XVIII века одноэтажном здании с мезонином, обшитом тесом. В наши дни дом, где жила купеческая семья, был признан объектом культурного наследия регионального значения.

Проектом, рассмотренным государственной экспертизой Архангельской области, планируется восстановление этого памятника гражданской архитектуры. После ремонта здание будет работать как музейный объект и гостевой дом.

Проектную документацию подготовило ООО «Архстройэкспертиза», застройщик – Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова.

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