Международная научная конференция «Россия и Святая Земля: 175-летие Русской духовной миссии в Иерусалиме» завершила работу

С 14 по 15 апреля 2022 года состоялась Международная научная конференция «Россия и Святая Земля: 175-летие Русской духовной миссии в Иерусалиме», приуроченная к юбилею создания официального представительства Русской православной церкви на Святой Земле. Организаторами конференции выступили Московская духовная академия, Императорское Православное Палестинское Общество и Центр культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского.

С приветствием к участникам научного форума обратились ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Феодорит и председатель Императорского Православного Палестинского Общества, член Попечительского совета фонда «История Отечества» Сергей Степашин.

Среди участников конференции — видные российские и зарубежные учёные, исследователи истории Русской Палестины: доктор исторических наук, заслуженный деятель науки, академик РАХ и РАЕ, профессор Олег Германович Ульянов, который выступил на открытии конференции с докладом «Древнейшее изображение Теофании в Мамре (к экзегезе Быт. 18:1 и Дан. 3:92)»; доктор филологических наук, зав. кафедрой филологии Московской духовной академии, проректор по научной работе Сретенской духовной академии, профессор Владимир Михайлович Кириллин — с докладом «Архимандрит Смоленского Богородичного монастыря Агрефений о Гробе Господнем»; доктор исторических наук, профессор Псково-Печерской духовной семинарии, протодиакон Владимир Василик — с докладом «Землетрясения в Палестинской гимнографии»; доктор исторических наук, в. н. с. отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН Лора Александровна Герд — с докладом «На пути в Иерусалим: Русская Духовная миссия под руководством епископа Кирилла (Наумова) в Сирии в 1858 г.» и другие известные специалисты.

Секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон (Головко) зачитал доклад «Историко-политический контекст существования “Русской Палестины”: от архимандрита Антонина (Капустина) до наших дней», а насельница Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме инокиня Екатерина (Копыл) представила слушателям доклад на тему «Функции святых мест Палестины в творениях палестинских отцов иерусалимского ареала V–VIII веков».

Состоялась конференция, приуроченная к 175-летию Русской духовной миссии в Иерусалиме

Юбилейную конференцию также почтили своим присутствием почти все здравствующие, бывшие и нынешние, руководители Русской духовной миссии в Иерусалиме. По итогам форума, приуроченного к юбилею создания официального представительства Русской православной церкви на Святой Земле, будет выпущен специальный научно-богословский сборник при поддержке ИППО и Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского.

Полина ЖИВОТОВА, текст по материалам сайта информационно-аналитической службы «Русская народная линия»

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