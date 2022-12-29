Международная выставка «Невесомость» открылась в Инновационном Центре Сколково

24 декабря в Инновационном Центре Сколково состоялось открытие первого этапа международной масштабной выставки «Невесомость». Это масштабное событие в сфере современного искусства, где приняли участие более 50 художников со всей России. Представленные в экспозиции коллекции состоит из 72 арт-объектов, которых объединяет один общий концепт.

Тема проекта «Невесомость» (нулевая гравитация). Отсутствие материи как опоры. Взгляд на эмоции, чувства, отношения, состояние, пространство, предметы бытия, вселенную. Тема раскрывает возможности абстрагироваться от всего материального и физического. Стираем границы разума, действия, физики. Зрители окунуться в мир безграничного пространства, эмоций, цвета и обликов.

Уникальный сплав искусства в международном арт-проекте Weightlessness объединит художников, галеристов, арт-деятелей, арт-кураторов, менторов. Известные арт-деятели: Юрий Омельченко (артдилер, галерист,автор проекта АртПатруль) и Марика Парсаданелли (ментор, арт продюсер) приняли участие в проекте как эксперты и выбрали более, чем из 500 работ Специальных участников: художника из г. Москвы Константина Фомина и художницу из г. Казани Раису Хайрутдинову. Международный уровень выставки помогает обмениваться культурными традициями, новыми взглядами и интерпретацией искусства.

Выставка продлится до 20 января 2023 года и на втором этапе проекта отправится на международную ярмарку AnkaraArtFair (с 9 по 12 марта 2023 года) в столицу Турции – Анкару.

Организаторы выставки – Галерея Fedini (Москва) и Галерея G Gallery (Самара) – полагают, что у российских художников появилась уникальная возможность популяризировать искусство на международной арене в сфере культуры и искусства.

Проект реализован при поддержке Россотрудничества МИД РФ и Русского Дома (Турция).

Автор проекта и арт-куратор: Екатерина Самитина. Кураторы проекта Аркадий Ким - художник, Кристина Ланцова - галерист.

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