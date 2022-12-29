Зимние каникулы в Еврейском музее

Еврейский музей и центр толерантности подготовил насыщенную программу для своих гостей на январские каникулы: экскурсии, просветительские лекции, мероприятия для детей и подростков, встречи с интересными людьми и многое другое.

С 3 по 8 января пройдут обзорные экскурсии по постоянной экспозиции, выставкам «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие» и «Чувство дома», а также тематические «Век Шагала», «Тайные коды еврейского искусства: образ и символ», «Война и мир Эль Лисицкого: рождение нового искусства», «“Украшение заповеди”: обрядовое еврейское искусство» и «Легенды и мифы еврейской кухни: если бы фаршированная рыба могла говорить».

5 января состоятся первые в новом году «Внеклассные чтения»: актер театра и кино Вениамин Смехов представит отрывки из пьес и басни драматурга Николая Эрдмана. Также в этот день пройдет лекция-занятие с искусствоведом Татьяной Быковской в пространстве выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие». Мероприятие познакомит участников с главными экспонатами выставки и научит читать художественно-пластический язык искусства. Для подростков Образовательный центр подготовил тематическую игротеку, где можно будет поиграть в различные настольные игры и в том числе в «Автостопом по культуре» — игру, придуманную участниками проекта для подростков «И что дальше?».

7 января пройдет традиционный субботний «Моцаш». Посетителей ждут обзорные экскурсии по основной экспозиции и временным выставкам, а также кинопоказ документального фильма итальянского режиссера Марко Просерпио «Кто украл Banksy»: остросюжетное расследование не кражи, но хитрых отношений политики, бизнеса и искусства.

8 января гости смогут познакомиться с историей жизни и творчества главных героинь русского авангарда, среди которых Наталия Гончарова, Ольга Розанова, Александра Экстер, Любовь Попова, Анна Лепорская и Варвара Степанова. А юные посетители на занятии цикла «Прикладной авангард» узнают, что такое агитационное искусство: почему в начале XX века тексты создавались вместе с изображениями, переносились затем на поезда и пароходы и как с помощью посуды авангардисты собирались изменить мир.

Особую программу, вдохновленную выставкой «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», в январские каникулы подготовил Детский центр. Центральной темой зимней площадки, которая пройдет с 3 по 5 января, станет авангард и его проявления в таких сферах, как дизайн, театр и музыка. «Авангард в кубе!» — это три дня погружения в художественную среду под руководством профессионалов в области театра и актерского мастерства, музыки, дизайна костюма и изобразительного искусства. Ребята узнают, как создаются авангардные дизайн-объекты, фотоколлажи, сценарии для пьес, короткометражные фильмы, побывают на практических занятиях театральной лаборатории по актерскому мастерству и дизайну костюмов для кино и театра, а также проведут собственный супрематический спектакль и соберут авангардный оркестр. Программа рассчитана на две возрастные категории — дети от 8 лет и подростки от 12 лет.

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