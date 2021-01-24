В МАММ работает фотовыставка Александра Стриндако «Накануне перестройки»

Александр Стринадко — один из самых блистательных представителей современной документальной фотографии. В его работах можно увидеть влияние классика отечественного фотоискусства Александра Слюсарева. Но если Слюсарев — приверженец метафизики и чистых форм, то Стринадко интересует сюжет и будничная жизнь, на материале которой он решает сложные композиционные задачи. Работы, вошедшие в выставку «Накануне перестройки», недавно пополнили собрание МАММ. Персональную выставку фотографа музей представляет впервые.

Александр Стринадко родился в Донецке в 1961 году. Фотографией он начал заниматься еще в школе — за компанию с другом записался в фотокружок Дворца пионеров. Благодаря родителям, которые увлекались фотографией, у Стринадко на тот момент уже были определенные технические навыки. «Я нигде не обучался фотоделу, — вспоминает он. — Первая камера мне досталась от отца… Она была старенькой, он ею еще в армии фотографировал. Отец всю жизнь снимал, а я любил смотреть, как он проявляет пленку. Для меня это было каким-то волшебством. Наверное, поэтому и сам влюбился в фотодело».

Заинтересовавшись фотографией, Стринадко специально разыскивал книги по этой теме и даже выменял у одноклассника фоторецептурный справочник со всеми возможными составами проявителей, закрепителей и т. д. Уже в седьмом классе он знал, где в Донецке расположены все магазины химреактивов. На первом курсе Донецкого политехнического института (по специальности Александр Стринадко — горный инженер) начал посещать фотоклуб «Уголек» при ДК им. Октябрьской революции. Руководитель клуба Игорь Захаров познакомил его с работами лучших зарубежных фотографов, показав коллекцию выпусков легендарного чешского журнала Revue Fotografie, посвященного художественной фотографии. Вскоре Стринадко начал сотрудничать с издательством «Донбасс», а после обучения в институте и работы по распределению решил всецело посвятить себя фотографии.

Выставка «Накануне перестройки» представляет работы, сделанные Стринадко в 1983—1984 годах в Донецке, Запорожье и Одессе. Стринадко в это время — еще совсем молодой фотограф, но он уже удивительно точно чувствует время. Стринадко документирует будничную советскую жизнь накануне радикальных перемен: вскоре руководство страны объявит о перестройке, которая ознаменует начало новой эпохи. Фотографии Стринадко становятся ценным свидетельством этого времени именно потому, что в них передано состояние подспудного ожидания и ощущение пустоты, образовавшейся на месте идеологии, некогда заполнявшей все жизненное пространство советского человека. В фокусе внимания фотографа — город и будничные события, разворачивающиеся на его фоне. Взгляд Стринадко направлен именно на неприметные, непарадные стороны жизни: «Я любил снимать сам город. Особенно какие-то его закоулки, прелесть которых неочевидна для большинства. Таких в центре великое множество. И всякие массовые мероприятия, где много людей со своими эмоциями», — вспоминает фотограф. В его работах нет ни наигранного оптимизма, ни пропагандистских клише. Жанр, в котором работает Стринадко, сам он определяет как «субъективный документализм»: «Ты просто отражаешь свое отношение к происходящему или к существующему. Вот в этом ключе я и воспринимал свои снимки города. Старался, чтобы в них было все как есть, для чего, в частности, никогда не улучшал получившийся сюжет выкадровкой. Это мой принцип — то, что снято, это то, что было задумано».

Александр Стринадко. Донецк. 9 Мая. СССР, Украинская ССР, г. Донецк. 1983 год. Авторская печать. Фотобумага, бумага, серебряно-желатиновый отпечаток. 35×25; И.21×14,5. Авторское оформление: наклеена на плотную бумагу. Царапины, следы глянцевателя, пятна, точечные вмятины.

Александр Стринадко. Запорожье. СССР, Украинская ССР, Запорожская обл. 1983 год. Авторская печать. Фотобумага, бумага, серебряно-желатиновый отпечаток. 25×35; И.15,2×22,7. Авторское оформление: наклеена на плотную бумагу. Царапины, пятна, точечные вмятины.

Александр Стринадко. Москва. 1984 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Одесса. 1984 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Одесса. 1984 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Запорожье. 1983 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Запорожье. 1983 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Макеевка. Донецкая область, 1983 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Макеевка. Праздник русской зимы. Донецкая область, 1983 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Донецк. 1 мая. 1983 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Макеевка. Донецкая область, 1983 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Донецк. Луна-парк. 1984 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Донецк. Парк культуры. 1984 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Донецк. 1984 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Донецк. 1984 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Донецк. 1984 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Александр Стринадко. Донецк. 1984 год. Авторская печать, серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва

Отказываясь от манипуляций cо снимком постфактум, Стринадко блестяще работает с композицией в момент съемки. Его лучшие кадры подобны сооружениям с идеально устойчивой архитектоникой. Их композиционное совершенство тем более ценно, что фотограф умеет поймать его в самой гуще событий. «Я не стремлюсь делать красивые картинки, — рассказывает фотограф. — Наверное, немногие стали бы фотографировать то же, что и я. Хотя во всем, что снимаю, я вижу красоту».

Сегодня, в эпоху цифровых технологий, Александр Стринадко по-прежнему предпочитает работать с пленочными дальномерными камерами — «лейками» и «никонами», за сорок лет съемок перепробовав практически все модели. Стринадко — член Национального союза фотохудожников Украины. Живет и работает в Донецке.

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