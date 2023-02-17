Международный детский конкурс-фестиваль «Мои герои. Музыка Победы» объявляет о приеме работ

20 февраля 2023 года стартует прием творческих работ на Международный детский конкурс-фестиваль «Мои герои. Музыка Победы», посвященный памяти музыкантов, композиторов, артистов, которые своим творчеством поднимали моральный дух советского народа в годы Великой Отечественной войны и приближали Великую Победу.

Организаторами конкурса выступают благотворительный фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, Российская Государственная детская библиотека при поддержке Фонда Президентских грантов.

Конкурс «Мои герои. Музыка Победы» продолжает традицию ежегодного патриотического проекта «Мои герои большой войны», направленного на сохранение исторической памяти и правды о героях и событиях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В 2023 году конкурс проводится в шестой раз и впервые в формате фестиваля, посвященного военному музыкальному наследию.

Сегодня итоги Второй мировой войны и заслуги Советского Союза в победе над фашизмом ставятся под сомнение. Современные дети верят в фейки, сфабрикованные видео и хроники, не знают истории своей страны и имен истинных героев. Изменить это под силу музыке – универсальному языку, который понятен каждому. Музыка военных лет – это огромный культурный пласт, который объединяет народы бывшего Советского Союза. Это фронтовые песни, которые давали бойцам надежду увидеть свои семьи после разгрома врага, это классические произведения, которые транслировали на весь мир мощь духа победы, который неистребим в защитниках своей Родины.

Как отметила президент Фонда, Мисс Вселенная, телеведущая и певица Оксана Федорова: «Великая Отечественная война и ее уроки – основа, которая цементирует связь поколений, и музыка военных лет –квинтэссенция духа Победы, единства народов Советского Союза в борьбе с общим врагом. Музыка, песни - самое доступное для детского понимания искусство, которое имеет мощное моральное влияние – по песням и классическим произведениям военных лет дети соприкасаются с огромным спектром эмоций, заложенных в музыке, ощущают единство с героями прошлого, своими предками, которые шли на смерть ради Победы, свободы и мира для своих потомков. Наша цель – стимулировать познавательный интерес детей, чтобы они искали интересные факты о музыке Победы и своим творчеством создавали культурный мостик между прошлым и настоящим».

В 2023 году конкурс проводится по 5 номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеоролик/Видеорепортаж», «Вокал» и «Танец».

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 20 февраля по 25 марта 2023 года. В течение срока приема работ для участников будут организованы мастер-классы от членов Жюри, в состав которого войдут общественные деятели, представители культуры и искусства. Список победителей и лауреатов будет объявлен 10 апреля, торжественная Церемония награждения и праздничный Гала-концерт с участием победителей и членов Жюри запланирована на 22 апреля 2023 года в Музее Победы на Поклонной горе!

С 7 по 13 апреля на сайте Музея Победы будет организована онлайн-выставка с голосованием за лучшие работы участников в номинации «Рисунок», победители онлайн-голосования будут объявлены 14 апреля и приглашены для вручения спецпризов от Музея Победы на Церемонию награждения. Работы победителей в номинации «Рисунок» по сложившейся доброй традиции станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны лимитированным тиражом со стихами победителей в номинации «Поэзия» и представлены на Церемонии награждения победителей, а также отправлены с пожеланиями детей ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО.

«Очень важно знакомить ребят с историей своей страны с раннего детства, закладывая правильные ценности, воспитывая в них патриотизм. Но это необходимо делать в доступной и понятной для детей форме, в том числе и с помощью конкурсов патриотической направленности. Такие творческие состязания помогают ребятам даже младшего возраста погрузиться в историю Великой Отечественной войны, которая стала самым суровым испытанием для нашего народа, узнать подробнее о героизме и доблести предков», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Александр Школьник.

Помимо творческого состязания, дети могут проверить свои знания и расширить кругозор по теме музыкального военного наследия с помощью познавательной онлайн-викторины, которая будет запущена на сайте detigeroi.ru и за 100% которой участники получат памятные электронные Сертификаты.

Организаторы конкурса: благотворительный фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, Российская государственная детская библиотека, при поддержке Фонда Президентских грантов.

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