Международный фестиваль искусств «Вдохновение. Зима» впервые на ВДНХ

Международный фестиваль искусств «Вдохновение», который традиционно проходит на Главной выставке страны, впервые состоится в зимнем сезоне. Спецпроект «Вдохновение. Зима» стартует 26 ноября 2021 года. Гости увидят спектакли театральных коллективов из регионов России и стран СНГ, примут участие в режиссерских и детских арт-лабораториях. Деятелей искусств ждет профессиональная программа.

«Вдохновение. Зима» — спецпроект Международного фестиваля искусств «Вдохновение» — пройдет на ВДНХ с 26 ноября по 12 декабря. События фестиваля будут проходить на четырех локациях — в Доме культуры, Шахматном клубе, павильонах «Рабочий и колхозница» и № 34 «Космос».

Арт-дирекция фестиваля — актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте, театральный критик Роман Должанский. Среди участников фестиваля — Ингеборга Дапкунайте, Андрей Фомин, Светлана Бень, Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова (театр «Трикстер»), Данил Чащин, Радион Букаев, Леонид Прокофьев и другие.

Фестиваль «Вдохновение. Зима» посвящен темам семьи и дружбы народов. Зрители смогут увидеть спектакли театральных коллективов из российских городов — Астрахани, Архангельска, Краснодара и Санкт-Петербурга, из стран СНГ — Армении, Белоруссии, Казахстана, эскизы спектаклей режиссеров по сказкам малых народов Севера, а также принять участие в детских арт-лабораториях.

В первый день фестиваля зрителям покажут музыкальный спектакль белорусского режиссера Светланы Бень «Из жизни насекомых», а также летнюю премьеру Международного фестиваля искусств «Вдохновение» — спектакль-обед «Колхозница и рабочий» Евгения Маленчева по одноименной пьесе Михаила Чевеги.

Далее в программе детективная драма «Кристофер» по роману Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки», моноспектакль «Похороните меня за плинтусом», кулинарный сторителлинг «Сказки об Одиссее», спектакли «Зефирный Жора», «Мертвые души», «Звериные истории».

В рамках проекта «Вдохновение. Зима» состоятся две премьеры: 3 декабря — музыкальный проект Андрея Фомина Clowns Orchestra, 11 и 12 декабря — научный спектакль «Как создать Вселенную» Вячеслава Игнатова и Марины Литвиновой (совместный проект Международного фестиваля искусств «Вдохновение» и театра «Трикстер»).

В программу вошли режиссерские и детские арт-лаборатории, а также лекции и мастер-классы. Режиссерские лаборатории представят эскизы спектаклей по сказкам малых народов Севера.

В детской арт-лаборатории «От алеутов до эскимосов через театр» расскажут об обычаях, верованиях, особенностях быта и культурном наследии народов Севера. Каждый день юные участники будут получать новые знания, а в итоге поставят свой спектакль.

В лаборатории анимации «Кухня мира» в процессе приготовления блюд разных стран мира дети смогут создать свой мультфильм. Так участники узнают, что такое рисованная техника и перекладка (стопмоушен).

Дети в лаборатории «Пластилиновое путешествие к звездам» познакомятся со стихами и историями о звездах и космосе и вместе слепят своего пластилинового героя.

В двухдневной образовательной программе — встречи, на которых ведущие российские и зарубежные эксперты расскажут, как поставить спектакль в разных уличных локациях: от железнодорожных путей до крыши небоскреба.

Участие во всех событиях, кроме спектакля-обеда «Колхозница и рабочий», бесплатное, по регистрации. Подробности на странице проекта на сайте ВДНХ.

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