Международный фестиваль вокальной музыки отпраздновал 10-летие в формате экспромт-концерта

Фестиваль «Опера Априори» стартовал в феврале 2014 года с концерта Юлии Лежневой и Московского камерного оркестра Musica Viva под управлением Александра Рудина. С тех пор в рамках фестиваля в Москве выступали ведущие мировые оперные звёзды, причём многие из них оказывались в Москве впервые.

И речь идёт не о тех, кто считает эксплуатацию голосовых складок под ненастроенный рояль в какой-нибудь итальянской деревушке перед местными полуглухими и полуслепыми пенсионерами поводом для фразы «много и успешно гастролирует за рубежом», включаемой в пресс-релиз, а о настоящих звёздах первой величины: за Лежневой последовали Йонас Кауфман, Стефани д’Устрак, Суми Чо, Андреас Шолль, Рене Папе, Франко Фаджоли, Макс Эмануэль Ценчич, Марина Ребека и многие другие.

Помимо сольных гала- и камерных концертов вокальной музыки фестиваль открывает публике настоящие репертуарные раритеты разных эпох — оперу Леонардо Винчи Sigismondo, Re di Polonia, ораторию Людвига ван Бетховена Christus am Ölberge, ораторию Феликса Мендельсона Elijah и др. — и новые произведения современных композиторов, начиная с «Чёрного монаха» Алексея Курбатова.

Одним словом,

по моему глубокому убеждению Opera Apriori — один из лучших и важнейших музыкальных проектов, существующих в Москве; Елена Харакидзян, создательница и полновластная хозяйка фестиваля, или, по её собственным словам, «массовик-затейник и главный пионервожатый», не только способна порождать уникальные идеи, но и обладает всеми качествами для их воплощения, порой вопреки обстоятельствам, чем вызывает моё неподдельное восхищение; юбилей проекта — событие, ради которого точно стоило оторваться от тазиков с оливье, даже несмотря на аномальные морозы.

Намерение закатить юбилейный концерт возникло спонтанно, в самом конце 2023 года. От него явно веяло авантюристическим духом, и, к счастью, у фестиваля нашлось достаточно друзей-музыкантов, поддержавших затею, собравшихся в уютной Галерее Нико и подаривших слушателям три с половиной часа замечательной музыки.

Изюминкой концерта стал хаммерклавир, совсем недавно «поселившийся» в Москве: это копия одного из инструментов Габриэля Антона Вальтера, знаменитого венского фортепианного мастера последних двух десятилетий XVIII века и первых двух с половиной — века XIX. В Россию инструмент попал по инициативе жены МакНалти, Вивианы Софроницкой, и Алексея Любимова, презентовавшего хаммерклавир (после пятимесячной перевозки) в той же Галерее Нико в конце декабря 2023 года. Обслуживать инструмент будет главный российский специалист в данной области, основатель Музея фортепиано в Рыбинске, Алексей Ставицкий.

Программа первого отделения концерта была посвящена «естественной среде обитания» хаммерклавира: т. е. написанной для него музыке композиторов, живших и творивших в Вене на рубеже того, что принято называть классицизмом и романтизмом: Моцарта, Бетховена и Шуберта.

Фантазия до минор K.475 Моцарта, прозвучавшая в исполнении щедро одарённого музыканта Максима Емельянычева в самом начале, сразу выгодно осветила весь богатейший набор тембровых, динамических и артикуляционных возможностей инструмента, от самых тёмных, пусть и обаятельно-наивных в своём «мраке» красок в низком регистре до «прозрачной» чистоты галантных мелодий и украшений в среднем и верхнем. К слову, строй — 435 Hz.

Моцартовский «блок» программы продолжили Соната для скрипки K.379 и арии: S’altro che lagrime из оперы La Clemenza di Tito и Voi che sapete из Le nozze di Figaro. Вместе с Максимом поочерёдно выступили в дуэте его супруга, потрясающая скрипачка Юлия Игонина; обладательница, пожалуй, одного из самых чарующих голосов в России Альбина Латипова (сопрано) и невероятно «техничная» Екатерина Воронцова (меццо-сопрано).

Бетховенская пламенная стихия была представлена Второй виолончельной сонатой (op. 5) — Александр Израилевич Рудин и Юрий Мартынов превратили её в настоящий бриллиант всей концертной программы — и Вариациями на тему терцета Tändeln und Scherzen из зингшпиля Зюсмайра Soliman der zweite, oder die drei Sultaninnen WoO 76 — их Юрий Вячеславович исполнил один.

Он же «перенастроил» слушателей на сокровенную лирику Шуберта, сыграв его Венгерскую мелодию D.817 и, вместе с Альбиной Латиповой, Третью песню Эллен из музыки по поэме В. Скотта «Дева озера» (Ave Maria). Завершила первое отделение Соната K.357 Моцарта в исполнении обоих «хаммерклавиристов» вечера.

Отдельно стоит отметить исполненную Сергеем Полтавским Прелюдию для виолы д’амур Джузеппе Торелли, слегка разбавившую «стук» молоточков «живой» теплотой и тембровой «сладостью», присущей виолам: для меня единственным сожалением стало то, что этот инструмент был задействован в программе крайне мало.

Хотя, добавить его, конечно, было просто некуда: несмотря на то, что объём первого отделения получился очень впечатляющим — ровно два часа! с учётом небольшого вступительного слова — ни концептуально, ни «морально» ничего из прозвучавших произведений «изъять» было невозможно.

Первая половина второго отделения сконцентрировалась на вокальной музыке, а хаммерклавир уступил место «нормальному» (в моём случае — категорически непереносимому, до жути надоевшему и старательно избегаемому) роялю: центральное место заняли две пасторальные «фрески» — Der Hirt auf dem Felsen D.965 Шуберта и Hirtenlied Мейербера в исполнении Альбины Латиповой, а «обрамлением» к ним послужили арии Parto, parto, ma tu ben mio (La Clemenza di Tito) и Oh patria… Tu che accendi questo core… Di tanti palpiti из Tancredi Россини, исполненные Екатериной Воронцовой. В первых трёх произведениях также блестяще выступил кларнетист Игорь Фёдоров.

Наконец, Сергей Полтавский исполнил Романс для альта фа мажор op. 85 Макса Бруха, Юлия Игонина — Фантазию Александра Розенблата на темы из оперы «Кармен» Бизе и Екатерина Воронцова — сегидилью Кармен оттуда же.

Увенчал концерт «сюрприз»: Баркарола из Les contes d’Hoffmann Жака Оффенбаха в переложении для фортепиано, виолончели, альта, скрипки и кларнета — как нетрудно догадаться, её исполнили все участники концерта.

Великолепные музыканты, чудесным образом сумевшие найти время для почти импровизированного выступления, насытили прозвучавшие произведения невероятным зарядом энергии, красоты, вкуса, очарования, волшебства, жизнерадостности, благородства и мудрости. Уверен, лучшего новогоднего подарка меломанам придумать было бы невозможно!

Опубликовано c сокращениями по материалу https://www.classicalmusicnews.ru/reports/opera-apriori-jubelee/ с разрешения автора (Сергей Евдокимов/ClassicalMusicNews.ru),

Фото © Ira Polyarnaya/Opera Apriori