В 2021 году отделу реставрации и консервации Серпуховского историко-художественного музея исполняется 25 лет. Реставрация – длительный, сложный и важный процесс по сохранению памятников материальной культуры. Серпуховский музей гордится тем, что за эти годы его сотрудниками-реставраторами возвращены к жизни свыше 500 предметов.

Иконы, живопись, рамы, мебель, скульптура, ткани – все эти восстановленные произведения сегодня радуют посетителей, многие из которых даже не догадываются, что когда-то эти шедевры были серьезно повреждены.

Картина Давида Бурлюка «Шаман», отреставрированная специально к межмузейной выставке «Мир, сотворенный заново»; диван, принадлежащий Анне Васильевне Мараевой, восстановленный к мемориальной выставке «Анна Мараева. Жизнь и вера»… А на этой неделе в постоянную экспозицию музея вернулась рама с рельефным декором к картине Алексея Алексеевича Харламова «Портрет девушки». Теперь она вновь дополняет великолепный ансамбль Белого зала.

В настоящее время музей готовит специальный проект, приуроченный к 25-летию отдела. Посетители смогут пройтись по специальному «реставрационному маршруту» музея и узнать историю возвращенных к жизни экспонатов. Также в музее будут проходить встречи с реставраторами.

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