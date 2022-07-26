Сергиево-посадский историко-художественный музей-заповедник представил выставку «Храм Живоначальной Троицы»

0
52

Повод – достойный. В этом году единственному белокаменному храму на территории обители – 600 лет. В 1422 году были обретены мощи преподобного Сергия Радонежского.

Много на веках повидали стены храма, связанного с именами Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. Об истории и убранстве храма рассказывает мультимедийная экспликация, вобравшая фотодокументы первой половины ХХ века.

Графическая реконструкция храма XX века, надгробная икона преподобного Никона, написанная Симоном Ушаковым, царским изографом Оружейной палаты, дополняют выставку.

С именами Сергия и Никона связаны литургические сосуды, предоставленные партнером выставки — Церковно-археологическим кабинетом Московской духовной академии.

Марина АБРАМОВА

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяМеждународный музыкальный фолк-фестиваль «Зарайская слобода–2022» посетили более 5 тысяч человек
Следующая статьяКомедийный сериал «Бедный олигарх» представили на PREMIER

Похожие статьиПредоставлено автором