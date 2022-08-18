Булгаков-актёр – малоизвестные страницы из жизни писателя; выставочные залы, превращенные в гримёрки и театральное закулисье; личные вещи, неопубликованные письма и воспоминания, озвученные артистом Театра «Мастерская Петра Фоменко» Кириллом Пироговым.

Артисты МХАТа на ступеньках филиала. 1930-1940 годы. Фото из коллекции Станислава Садальского

Михаил Булгаков в роли Судьи

Булгаков на генеральной репетиции пьесы «Мольер» («Кабала святош») во МХАТе. 15 февраля 1936 года. Из собрания Музея М.А. Булгакова

Булгаков с сотрудниками МХАТа на лыжной прогулке. 1928 год. Из собрания Музея М.А. Булгакова

Григорий Конский в роли Джингля. Спектакль «Пиквикский клуб». Из собрания Музея МХАТ

Григорий Конский. 1930-е годы. Из коллекции Станислава Садальского

В новом пространстве Музея М.А. Булгакова, в мемориальной квартире на Большой Пироговской, 35а, 30 августа открывается выставка «Мхатчики. Михаил Булгаков и Григорий Конский». История дружбы знаменитого драматурга и начинающего актёра МХАТа.

«Мхатчики» – слово, которое часто встречается в письмах Булгакова к друзьям и в дневнике его третьей жены Елены Сергеевны, так неофициально называли артистов МХАТа. Начиная с 1925 года многие «мхатчики» входят в ближайшее окружение писателя, а сам театр становятся неотъемлемой частью его жизни: по заказу МХАТа Булгаков берется за переделку романа «Белая гвардия» в пьесу, которая получит название «Дни Турбиных». Успешный спектакль в 1929-м снимут с репертуара, но спустя три года, после визита Сталина во МХАТ, восстановят. В 1930-м Михаил Булгаков, наконец, станет «штатным мхатчиком» и получит в театре должность ассистента режиссера.

Немногие знают, что Булгаков не только писал пьесы и режиссировал спектакли для МХАТа, но и более 30 раз выходил на сцену в роли Председателя суда в спектакле «Пиквикский клуб». Общую гримерку Булгаков делил со вчерашним выпускником театральной студии

Завадского Григорием Конским. В ней и начинается крепкая дружба двух непохожих друг на друга творческих людей с 20-летней разницей в возрасте.

Выставка «Мхатчики. Михаил Булгаков и Григорий Конский» будет открываться гримёрной, где готовились к спектаклю «Пиквикский клуб» Булгаков и Конский, – с их личными вещами, уникальными фотографиями, рисунками тех лет и трансляцией аудиоверсии спектакля «Пиквикский клуб» из старинного радио.

Пудреница для грима Булгакова, его очки, носовой платок, небольшое зеркальце, флакон духов и театральный номерок – все эти редкие музейные экспонаты будут дополнены вещами Григория Конского из частного собрания: его папиросницей, благодарственными грамотами и шаржем артиста Бориса Ливанова на молодого актёра. Артефакты перенесут посетителей в атмосферу 30-х годов прошлого века. По задумке авторов проекта – кураторов Владимира Бровкина, Александра Рогинского и архитектора Анны Румянцевой – у зрителя будет складываться ощущение, что артисты только-только покинули гримерку и отправились на сцену.

В части «Закулисье» будут собраны главные спектакли Булгакова и Конского на сцене МХАТа. Легендарные мхатовские «Мертвые души» были поставлены по инсценировке, созданной Булгаковым. Актёр Конский начинал в спектакле с маленькой роли губернаторского слуги – и «вырос» до губернатора. В одноимённой экранизации спектакля, снятой Леонидом Траубергом в 1960-м году, фрагменты которой будут показы на выставке, Конский играет прокурора Антипатра Захаровича.

Многострадальная пьеса Булгакова «Александр Пушкин» превратилась в спектакль «Последние дни» только через три года после смерти писателя. Григорий Конский сыграл в нем роли Кукольника и Салтыкова.

Кульминацией «Закулисья» станут несостоявшийся спектакль «Батум» и одноименная пьеса Булгакова о молодом Сталине. По мнению многих современников писателя, эта работа стоила ему сначала здоровья, а спустя полгода – и жизни. На выставке впервые будет представлено письмо Михаила Булгакова Григорию Конскому от 31 июля 1939 года, проливающее свет на новые подробности в работе над пьесой, рассказывающее о терзаниях драматурга. Письмо отправлено другу-мхатчику за две недели до печально известной командировки Булгакова в Грузию, которая завершилась, так и не начавшись, в Серпухове – телеграммой от директора МХАТа: «Надобность поездки отпала возвращайтесь Москву».

Финальный раздел выставки в Музее М.А. Булгакова на Пироговке посвящен 1960-м годам и возвращению булгаковских произведений читателю. Григорий Конский впервые открывает книгу «Мастер и Маргарита», отрывки из которой он слышал от самого автора, он продолжает дружить с вдовой писателя Еленой Булгаковой и смотрит на судьбу своего друга-мхатчика уже через призму прожитых лет, своих творческих успехов и потерь. Воспоминания о знакомстве Булгакова и Конского читает актёр и режиссёр Театра «Мастерская Петра Фоменко» Кирилл Пирогов.

На выставке будут представлены экспонаты из фондов Музея М.А. Булгакова, редкие вещи из Музея МХАТ, которые не часто покидают его стены, оригинальные документы из Пушкинского дома в Санкт-Петербурге и из частных собраний внучатого племянника Конского Владимира Бровкина и актёра Станислава Садальского, ученика Григория Конского.

Каждый 100-й посетитель выставки «Мхатчики. Михаил Булгаков и Григорий Конский» в Музее М.А. Булгакова на Большой Пироговской, 35а получит подарок от издательства ЭКСМО – комплект книг с русской классикой. Книги подарят и победителям онлайн-конкурса на лучшую фотографию с выставки с хэштегами #БулгаковНаПироговке и #яркиестарницы. Итоги конкурса будут подведены в последний день выставки – 13 ноября 2022 года.

Когда? 30 августа – 13 ноября 2022 года. Выставка в новом пространстве Музея М.А. Булгакова на Большой Пироговской, 35а.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.