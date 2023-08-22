Мхатовский спектакль-легенду показали гостям Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ»

В рамках фестиваля зрелищных искусств Фестиваля «Таврида.АРТ» гостям и участникам представили современную постановку легендарного мхатовского спектакля «Сталевары» о жизни рабочих металлургического завода. Один из ярчайших образов советской драматургии в жанре производственной драмы был переосмыслен новым московским культурным объединением «Театр Труда».

Пьеса была написана по инициативе Олега Ефремова, а поставленный им спектакль гремел в 1970-х годах на всю страну. Несмотря на то, что в наши дни жанр производственной драмы несколько подзабыт, темы профессиональной чести, самопожертвования на благо общей цели и преданности делу все же не теряют своей актуальности. Поэтому действо, насыщенное дружбой, любовью, обсуждением вопросов профессиональной чести, самопожертвования на благо общей цели и преданности делу, на фоне сталелитейного цеха, мартенов и расплавленной стали собрало вокруг себя много молодых зрителей.

По сюжету спектакля молодой рабочий Виктор Лагутин приходит на крупный металлургический завод. На производстве он сталкивается с порядками, которые считает недопустимыми, и начинает борьбу. Отказываясь сдавать некачественную сталь, Виктор срывает план завода по выпуску готовой продукции. Этим настраивает против себя начальство и коллег. За проходной завода Лагутин также действует решительно: садится за рычаги бульдозера и сносит пивную палатку у завода — по его мнению, рассадник пьянства. Непросто складывается и личная жизнь главного героя: выяснения отношений с когда-то близкой ему женщиной и намеки на любовный треугольник.

Новое прочтение «Сталеваров» языком современного театра создавалось в сотрудничестве с электронным музыкантом Ильей Мясниковым и видеохудожником Ярославом Пановым. Во второй части спектакля актеры в жанре сторителлинга провели импровизационный интерактив со зрителями, во время которого рассказали об истории созд

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