MIELA: «Мне интересно изучать мир и делать новые открытия, которые отражаются в моём творчестве»

Miela — певица, автор песен, композитор, успевшая покорить сотни тысяч людей своими композициями. Не боясь экспериментировать, Miela совмещает в себе разные стили: от лирической поп-музыки до deep house. Каждая песня — это маленькая история личной жизни, которая близка практически каждому человеку.

– MIELA, поздравляем в выходом нового альбома. Расскажите, как пришла идея выпустить акустическую версию песен?

– Мне всегда было интересно услышать своё творчество в акустическом исполнении. Я к этому давно шла, и наконец моя мечта сбылась.

– Для вас какой формат исполнения ближе? Оригинальный или акустический?

– Мне близки все мои форматы, но сейчас хочется больше акустического звучания, хотя есть и другие идеи, но это пока секрет. Я не ограничиваю себя в творческой свободе.

– Планируете ли выпустить клип?

– У меня есть идея видео визуализации, но будет ли это клип,пока не знаю. Мне хочется чего-то большего, чем просто клип.

– Что для вас лучше: работа на студии или выступление (концерт)?

– Процесс создания — это магия. Невозможно объяснить, как это происходит. Всё на уровне чувств, энергетических вибраций, и это потрясающе. Когда пазл из музыки и слов собран в песню, его необходимо подарить тем, кто в этом нуждается, ведь музыка наполняет сердца и исцеляет души.

– Как познакомились с командой, с которой сейчас работаете над материалом?

– Я искала музыкантов для акустического проекта. Когда мне стали присылать промо, мой выбор был сделан сразу. И я не ошиблась. Ребята не только талантливые музыканты и композиторы, но и отличные друзья. Рада, что мы вместе.

– Есть ли в планах записать дуэт? (С кем хотели бы дуэт?)

– По поводу дуэта пока не знаю, но интересно. Время покажет.

– У вас последний материал очень отличается по звучанию от предыдущего. С чем это связано?

– Мне кажется это абсолютно естественно. Меняемся мы, меняется наша музыка. Появляются новые идеи и новые люди. Мне интересно изучать мир и делать новые открытия, которые отражаются в моём творчестве.

– Как относитесь к конкурсам (Тв-проектам)? Хотели бы поучаствовать, например, в «Голосе» или спеть на «Евровидение»?

– Я нормально отношусь к конкурсам, самое главное не относится к результатам как к чему-то решающему в жизни. Надо во всём находить для себя положительное и полезное. Ну и конечно, музыкальные конкурсы должны иметь отношение только к музыке.

– Вы больше вдохновляетесь позитивными или негативными моментами жизни для написания текстов?

– Меня вдохновляет любовь.

– Расскажите о ближайших планах.

– Я готовлю релиз новой песни, видео live концерта, фотопроекты и ещё много чего интересного.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.