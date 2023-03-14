Михаил Боярский решил завершить карьеру

Михаил Боярский заявил, что завершает карьеру! Неужели поклонники больше не увидят его на экране и не услышат песни в исполнении артиста? Почему Боярский принял такое решение? Правда, что он так и не смог до конца оправиться после перенесенного ковида? Из-за чего актер спорит с дочерью Елизаветой? И чем собирается заниматься на заслуженном отдыхе?

«Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей», - делится актер.

Михаил Боярский рассказал, что устал выступать перед зрителями и сниматься в кино. Знаменитый Д’Артаньян признался: давно подумывает о завершении карьеры. Актер уже несколько десятков лет выходит на сцену родного театра «Ленсовета». Но с каждым разом становится все труднее.

«Я едва по сцене передвигаюсь, танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», - сетует Боярский.

73-летний артист связывает это с коронавирусом, который перенес два года назад. Последствия болезни до сих пор дают о себе знать.

«Восстановиться очень сложно, зараза все-таки. Глупее стал намного. Не такой подвижный как раньше был, свои следы оставляет все. И потом пост ковидный синдром - это такое чудовищное состояние, очень неприятное», - жалуется Михаил.

По словам актера, его более старшие коллеги, Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, двигаются энергичнее, чем он сам.

«Я специально пошел посмотреть недели три-четыре назад спектакль с Басилашвили вместе. Они вроде бы не такие уж молоденькие, но выглядят на сцене гораздо моложе своих лет и уж мне такую фору дают!» - восхищается коллегами артист.



Боярский делится: с фильмами проще. Можно переснять дубль или взять паузу. Но то, что предлагают современные режиссеры, ему совсем не нравится.

«Сегодняшние сценарии достаточно пусты. Зачем снимаются такие фильмы? Они родились для того, чтобы что? Чтобы сделать двенадцатисерийный фильм?» - возмущается актер.

Дочь Елизавета, которая активно снимается в кино и сериалах, пыталась переубедить отца. Но не получилось.

«Мы закончили с ней споры, когда я сказал, что мне не интересно все, что они делают. Действительно, я с трудом разбираюсь в сценарии, пьесах, ещё начинается с матом», - негодует российский Д`Артаньян.

Михаил Сергеевич уверен: он сделал достаточно для отечественного кинематографа. Настало время посвятить себя близким. У него много дел. Например, ходить с женой на рынок.

«Сумку носить за ней должен. Она выбирает, а я носильщик», - шутит артист.

Тем более, уже много лет Боярский играет свою самую интересную роль – дедушки.

«У меня теперь карьера деда, это сумасшедшая карьера. Внуков много, придётся поработать ещё», - улыбается Боярский.

Артист обожает внуков. И ни в чем не может им отказать. Готов выполнять любую прихоть.

«Конечно, балую! Я дедушка плохой, потому что я им позволяю все, захотят закурить-будьте добры!» - смеется Михаил Сергеевич.

Боярский старается как можно чаще общаться с юным поколением. Младших мальчиков берет с собой на матчи любимого «Зенита».

Старшая внучка Боярского, Екатерина, пошла по стопам знаменитого деда. Она пробует себя в музыке. Выступает под псевдонимом VENNА. Михаил Сергеевич гордится девушкой.

«Я с удовольствием слежу за ее успехами и надеюсь, что, если она не остановится… Она ведь очень разнообразная девушка, которая увлекается и тем, и другим, и третьим. Пока не нашла окончательный якорь. Пока что мне трудно что-нибудь сказать», - делится актер.

Артист считает, что вырастил достойную смену. И теперь, со спокойной совестью может уйти на пенсию.

«Зачем же я рожал Лизу и Серёжу?! Это их дело, пусть они занимаются театром, кино, семьей, воспитанием. А я уже свое отработал», - уверен Боярский.

«Этот артист, человек и личность столько для нас всего сделал, огромное наследие оставил, что в общем-то ему легко можно почивать на лаврах, я считаю. Роль деда ему нравится? Ради Бога! Лишь бы он был счастлив», - делится певец Александр Киреев.

Вот только поклонники не отпускают! Михаил Сергеевич обещает пока не пропадать с экранов. Но уже изменил рабочий график. И сократил количество поездок. С годами он окончательно убедился – нет ничего важнее семьи.

Публикуется по материалам «Светская хроника»

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