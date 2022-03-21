Михаил Гуцериев признан победителем престижной премии «Поэт года»

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Накануне Всемирного дня поэзии в Концертном зале Правительства Москвы прошла церемония награждения национальных литературных премий, учрежденных Российским союзом писателей «Поэт года» и «Писатель года» за 2021 год.

Михаил Гуцериев стал победителем одной из самых авторитетных премий «Поэт года» в номинации «Песни». Жюри, в составе которого было более 30 известных литераторов и деятелей культуры, отметили большой вклад поэта в развитие современной русской литературы.

Конкурс на соискание премии проходил в течение всего 2021 года. В списке номинантов были представлены более 5 тыс. авторов из всех регионов России и стран СНГ.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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