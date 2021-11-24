Сенсационный роман «Дом Гуччи» Сары Гэй Форден впервые выходит на русском языке в свет

Впервые на русском языке в издательстве «Эксмо» выходит сенсационный роман «Дом Гуччи» Сары Гэй Форден – обозревателя и инсайдера итальянской индустрии моды.

«Дом Гуччи» — это история успеха и краха именитой династии, которую Сара Гэй Форден воссоздала в мельчайших деталях. Ее книга легла в основу экранизации Ридли Скотта, где главные роли исполнили Леди Гага, Адам Драйвер, Сальма Хайек, Джаред Лето и Аль Пачино.

Сюжет «Дома Гуччи» разворачивается среди роскошных номеров гостиниц и люксовых апартаментов, раскинувшихся от Милана до Нью-Йорка. В центре повествования Маурицио Гуччи — бизнесмен и глава модного дома. Искушенные охотницы за миллионами грезили о том, чтобы влюбить в себя очаровательного холостяка, но его сердцем завладела Патриция Реджиани. Их брак был наполнен светскими раутами, отдыхом на дорогих курортах и настоящими итальянским страстями, которые 12 лет спустя померкли, и Маурицио ушел от жены к другой женщине.

Маурицио продолжил блистать в обществе, однако в одно поворотное утро вместо вспышек фотографов наследника модной империи ожидали четыре раскатистых выстрела, которые пробудили ото сна улицы Милана. Когда 46-летний Маурицио Гуччи 27 марта 1995 года был обнаружен мертвым, полиция и предположить не могла, что его смерть – запоздалая месть человека, которого он прежде любил – его жены.

Документальный роман Сары Гэй Форден «Дом Гуччи» знакомит читателя с изнанкой судьбы богатых и знаменитых. Вы узнаете, как ослепляющий блеск роскоши методично сводит с ума, а также почему женщины убивают.

Книга читается как увлекательный роман – захватывающее сочетание истории, моды, любви, интриг и преступления. Вряд ли сегодня кто-то не слышал о Гуччи, но мало кто знает о том, какие удивительные перипетии происходили с этой династией на протяжении XX и XXI веков. Теперь у нас есть отличная возможность погрузиться в эту сагу, благодаря мастерски восстановленным деталям событий, и убедиться в том, что истории реальной жизни зачастую не уступают придуманным сюжетам криминальных романов. Григорий Лавров,

Генеральный директор Медиа Альянс (телеканал TLC)

Книга предназначена для тех, кто любит погружаться в истории в мельчайших деталях и после прочтения книги не готов расставаться с захватывающим сюжетом – эксклюзивные кадры от телеканала TLC. Премьера документального фильма «Леди Гуччи: история Патриции Реджани» состоится в эфире канала 6 декабря в 23:00. Зрители услышат историю Патриции от первого лица, она расскажет о знакомстве с будущим мужем, истории их любви, сказочной свадьбе и последовавшей трагедии.

Сара Гэй Форден — бывший руководитель и деловой корреспондент Women’s Wear Daily в Милане, а также экс-редактор журнала L’UNA. В настоящий момент она покинула Италию и переехала в Вашингтон, округ Колумбия, где в Bloomberg News возглавила команду, которая занимается проблемами технологических компаний, как Amazon, Facebook и Google.

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