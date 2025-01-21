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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На Литрес эксклюзивно вышла книга Евгения Гришковца «Порядок слов»

editor
By editor
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евгений гришковец
Фото © пресс-служба Литрес

В книжном сервисе Литрес представили новинку российского драматурга и театрального режиссера Евгения Гришковца «Порядок слов».

«Порядок слов» – это глубокая и личная проза, наполненная узнаваемым авторским стилем: тонкой иронией, вниманием к деталям и искренним размышлением о жизни. Гришковец предлагает читателям проникновенный монолог о смысле, времени и переменах, которые происходят с нами день за днём.

Подобно Михаилу Жванецкому, Евгений Гришковец мастерски играет словами, превращая обыденность в искусство наблюдения. Но если Жванецкий – это острая сатира и ироничный диагноз эпохе, то Гришковец – лирика повседневности, наполненная теплотой и искренностью. Его новая книга «Порядок слов» – это не критика, а разговор по душам, где каждое слово имеет вес.

«Когда я думаю о том, как вы будете читать эту книгу, у меня возникает заветное желание, если не сказать, мечта… Я хочу и мечтаю, чтобы вы захотели что-то из прочитанного пересказать или прочесть вслух жене, мужу, детям, родителям, друзьям, коллегам, каким-то людям, которым, по вашему мнению, будет важно и нужно это услышать… От вас», – говорит автор Евгений Гришковец.

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