На Литрес эксклюзивно вышла книга Евгения Гришковца «Порядок слов»

В книжном сервисе Литрес представили новинку российского драматурга и театрального режиссера Евгения Гришковца «Порядок слов».

«Порядок слов» – это глубокая и личная проза, наполненная узнаваемым авторским стилем: тонкой иронией, вниманием к деталям и искренним размышлением о жизни. Гришковец предлагает читателям проникновенный монолог о смысле, времени и переменах, которые происходят с нами день за днём.

Подобно Михаилу Жванецкому, Евгений Гришковец мастерски играет словами, превращая обыденность в искусство наблюдения. Но если Жванецкий – это острая сатира и ироничный диагноз эпохе, то Гришковец – лирика повседневности, наполненная теплотой и искренностью. Его новая книга «Порядок слов» – это не критика, а разговор по душам, где каждое слово имеет вес.

«Когда я думаю о том, как вы будете читать эту книгу, у меня возникает заветное желание, если не сказать, мечта… Я хочу и мечтаю, чтобы вы захотели что-то из прочитанного пересказать или прочесть вслух жене, мужу, детям, родителям, друзьям, коллегам, каким-то людям, которым, по вашему мнению, будет важно и нужно это услышать… От вас», – говорит автор Евгений Гришковец.