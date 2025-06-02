Михаил Водзуми о потусторонних силах на сцене и «Голове Джармуша»

Режиссер стильного мистического спектакля-триллера с элементами манги «Голова Джармуша» придерживается философии, что главный смысл жизни человека — это его рождение и смерть, а все остальное — лишь украшение. В этом контексте его работы погружают зрителя в глубокие размышления о бренности существования и неизбежности финала.

– В 2025 году московская театральная сцена пополнится необычным и стильным событием — премьерой мистического триллера «Голова Джармуша». Расскажите, как готовится проект?

– Сейчас мы готовимся к премьере, постановка будет идти на одной из самых модных площадок столицы — в мультимедийном пространстве Community Moscow на Космодамианской набережной. Это площадка Синиши Лазаревича, который давно зарекомендовал себя как создатель ярких культурных инициатив. «Голова Джармуша» — это не просто спектакль, а синтез современного театра, кино и манги. В основе — сразу две пьесы: «Голова» Константина Стешика и «Мы смотрели Джармуша» Кристины Гришиной, объединённые в единое сценическое полотно.

– Почему спектакль носит имя Джима Джармуша, известного американского режиссера, сценариста и музыканта, и почему в названии фигурирует именно его голова?

– Джим Джармуш – знаковая фигура независимого кинематографа, оказавшая влияние на киноискусство не только в Америке, но и во всем мире. Его творчество отличается самобытностью, эксцентричностью и уникальным стилем. Джармуш не признает общепринятых правил и создает свой собственный, неповторимый кинематографический язык. Режиссеру исполнилось 72 года, и он продолжает неспешно заниматься любимым делом: снимает кино, пишет сценарии и наслаждается искусством, словно находясь в гармонии с дзеном. Его андеграундные фильмы отличаются простотой и лаконичностью, как и наш спектакль. К тому же, в первой части спектакля, за основу которого взята пьеса «Мы смотрели Джармуша» есть прямая отсылка на конкретный фильм «Мертвые не умирают», что дает зрителю ключ к разгадке – что же на самом деле происходит по сюжету.

– В «Голове Джармуша» на одной сцене блистают актеры Артём Ткаченко, Михаил Полицеймако, Василий Зотов, Михаил Парыгин, Павел Сборщиков, Екатерина Стеблина и Софья Реснянская. Каким образом вы выбираете актеров для своих спектаклей?

– По моему опыту выбор артиста процесс обоюдный: вы выбираете, вас выбирают. Сама пьеса выбирает себе актёров. Артем Ткаченко мне показался в такой момент раздумий над составом спектакля, Альтер эго Виктора Авилова и его образа в фильме «Господин оформитель». История с подбором артистов всегда сложная. Но мне повезло встретиться с такими актёрами-единомышленниками. Артём Ткаченко безусловный драйвер постановки, очень тонко существующий на сцене. Да, впрочем, все актёры в нашем спектакле великолепны!

Я свободный художник, и в полной мере пользуюсь свободой выбора. Я читаю пьесу, сижу и представляю — кто бы это мог быть, а потом ищу с ним контакта и встречи. Так же и с «Головой Джармуша».

– Как вы считаете, в чем заключается главная особенность этой постановки?

– Особенность в том, что если что-то не понятно или пугает, то это не значит, что такого не бывает. «Голова Джармуша» сделана с отсылом к эстетике японской манги. Эта эстетика предполагает присутствие на сцене потусторонних сил и определенный стиль костюма, также сцены будут сопровождать элементы мультипликации. Мы хотим молодежный театр, и мы к нему движемся. Показываем, что жизнь и культура разнообразны и увлекательны.

Особенностью «Головы Джармуша» является стиль спектакля, его форма. Это своеобразные городские «байки» в жанре комикса. Нельзя не отметить актерскую игру. В очень непростом и тонком существовании актеров. Возможность играть на полутонах, а не «выкрикивать» со сцены текст. И конечно особенность самой драматургии. С этой задачей наши актёры справляются очень талантливо! Все!

– Каким образом вы выбрали музыку для спектакля?

– Подбор музыки – это заслуга нашего звукорежиссера Людмилы Платоновой. Мы знакомы с ней со времен создания Театра Романа Виктюка. Где мы вместе работали. Она очень хорошо чувствует какое музыкальное оформление поможет актёрам, будет эмоционально воздействовать на зрителя. Кстати, вся музыка в спектакле японских исполнителей. Люда, спасибо большое тебе за работу!

– Герои фильмов Джармуша часто – иностранцы, маргиналы и аутсайдеры. Кто главные герои вашей постановки?

– Иностранцы, маргиналы и аутсайдеры (смеется). Конечно же, не в прямом смысле. Наши герои – это люди, которые проходят огромный путь трансформаций, как сейчас модно говорить. И эти трансформации не бытовые, они лежат в области трансцендентального. Иностранцы – потому что, по сути, они в нашем мире только выполняют определенные функции. Это Инспекторы, если угодно. Вторая часть спектакля практически на пальцах объясняет – как они дошли до жизни такой. Маргиналы и аутсайдеры – потому что, думающие люди, до «душноты» готовые дойти до самой сути в экзистенциальных вопросах, в наше время редкость. Это не хорошо и не плохо. Мир стремится к упрощению, потому что человечество устало от нагромождения смыслов. Но я уверен, что в каждом доме есть хотя бы одна квартирка, где в пятницу вечером собираются (не)простые парни на кухне и рассуждают о вечном и стремятся познать ницшеанскую философию.

– Какие эмоции вы хотите вызвать у зрителей данным спектаклем?

– Смысл в рождении и смерти, все остальное украшательство. Но это наблюдать, сортировать и показывать чертовски увлекательно! Наш художник по свету смотрела прогон спектакля. И я спросил её какие эмоции она испытала. Она ответила, что ей было немного страшно и смешно. Для меня это точное определение того, что я хочу, чтобы испытывал зритель.

– Как вы считаете, какая роль театра в современном обществе?

– Роль театра в современном обществе такая же, как и роль литературы: можно спрятаться в него как в заманчивый кисейный мешок, можно создать свой мир, а можно показать зрителю «вот оно как бывает»! Не веришь — не приходи!