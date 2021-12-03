Михаила Гуцериева признали лучшим среди поэтов

2 декабря 2021 года в Государственном Кремлёвском дворце состоялась церемония награждения победителей Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2021».

По итогам голосования академиков Премии Михаил Гуцериев признан победителем в номинации «Поэт года». Пятая по счёту статуэтка досталась автору стихов песни «По камням по острым». В этой категории были представлены: Леонид Агутин («Включите свет»), Мари Краймбрери («Самолёт»), Игорь Николаев («Лето, вернись»), Юлия Соломонова («Гордость»).

Михаил Гуцериев не смог присутствовать на церемонии. Награду за него получил Николай Басков. Со сцены артист поблагодарил автора за творчество и поздравил с заслуженной наградой:

«Я считаю, что слово — это самое важное, что есть в общении между людьми. Ведь слово может как убить, так и вдохновить. Слова — это то, что мы как люди находим внутри себя, чтобы передать все свои эмоции и мысли. А поэты — это настоящие творцы, которые их читают и способны передать в стихах. Хочу поблагодарить за эту способность потрясающего поэта Михаила Гуцериева. Я от всего сердца поздравляю Михаила Сафарбековича с заслуженной наградой».

В этом году рекордсменом по количеству номинаций стал Филипп Киркоров: композиции в его исполнении были представлены в 6 категориях. «Музыкальным видео года» был признан клип на песню в его исполнении — «По камням по острым», написанную поэтом Михаилом Гуцериевым. Певец появился на сцене в окружении готических колонн, за белым роялем играла героиня победоносного клипа, автор музыки — Виктория Кохана. Постановка номера подчеркнула особенный драматизм и чувственность композиции.

«Хочу выразить отдельную благодарность Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву за потрясающие стихи к песне «По камням по острым». Эта композиция уже седьмая по счету в моём репертуаре, которая раскрыла меня по-новому и представила новую эпоху «элегантного Филиппа Киркорова». Спасибо красивой девушке, которая пишет очень красивую музыку, вызывающую море эмоций и мурашки по коже — Виктории Кохана», — произнес Народный артист России Филипп Киркоров.

Лучшей в категории «Городской романс» была признана песня «Большая любовь» дуэта Николая Баскова и Любови Успенской. Со сцены королева шансона поблагодарили авторов за песню первую в её репере песню о счастливой любви:

«Спасибо большое авторам — Михаилу Гуцериеву и Виктории Кохана — за то, что написали такую потрясающую песню. «Большая любовь» — первая композиция, в которой я не плакала, а радовалась. В ней есть надежда на большую любовь, и мы этим настроением делимся».

В этот вечер церемонию награждения Премии традиционно украсили выступления артистов с песнями на стихи Михаила Гуцериева.

Номинант Премии в категории «Певица года» Наталья Гордиенко представила красочный номер на песню «Туз буби».

«У нас получился потрясающий яркий перформанс. Каждый, кто увидит постановку, сможет ещё раз убедиться в том, что наша жизнь наполнена красками, и каждый приходящий в неё человек приносит что-то своё. Я безмерно счастлива, что у меня в уходящем году появилась песня авторства Михаила Гуцериева — Sugar. Я смогла достойно представить композицию на Евровидении, а с её русскоязычным вариантом стала номинантом этой престижной музыкальной Премии», — поделилась Наталья Гордиенко.

Особенный по настроению номер подарил всем собравшимся Григорий Лепс, исполнивший монументальную композицию на стихи Михаила Гуцериева — «Не троньте душу грязными руками». Номер, построенный только на графических спецэффектах, органично подчеркнул глубину поэзии автора.

Приятным сюрпризом для всех собравшихся стала премьера новогодней песни от поэта Михаила Гуцериева. Трио звёздных артистов — Лариса Долина, Николай Басков и Дима Билан — вместе с Хором Академии Игоря Крутого исполнили композицию «Ночь счастливых надежд» и окунули собравшихся в зале гостей в атмосферу наступающего Нового Года.

Кульминацией шоу стало выступление Артура Пирожкова с песней, вошедшей в историю как первый и единственный официальный ремейк диско-банды Modern Talking — «Летом на фиесте». На сцене артист появился в импровизированном бассейне в окружении жгучих красоток и пальм. Зрители в зале почувствовали атмосферу лета и подпевали слова полюбившейся песни.

Увидеть Торжественную церемонию вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2021» зрители смогут 3 декабря на телеканале «Россия 1» в 23:50.

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