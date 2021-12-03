Певица Нюта выпустила трек «Переживем»

В сентябре этого года артистка Нюта возобновила свой сольный проект и вот уже с завидной скоростью выпускает третий по счету релиз.

Стоит отметить, что с каждым новым треком Нюта открывается для своей аудитории с новой стороны. В каждой её работе прослеживается личный опыт. Исключением не стала и новая работа «Переживем».

«”Переживем”— это фраза, которую каждый хочет услышать от близкого человека в сложные времена. Неважно говорим ли мы о вторых половинках, о родных или о друзьях. Важно, что каждому из нас всегда требуется поддержка. Эта песня про настоящую любовь, когда человек готов быть рядом не только в счастливые моменты, но и в трудную минуту. Настоящая любовь переживет все», — делится Нюта.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

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