Певица Нюта выпустила трек «Переживем»

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В сентябре этого года артистка Нюта возобновила свой сольный проект и вот уже с завидной скоростью выпускает третий по счету релиз.

Стоит отметить, что с каждым новым треком Нюта открывается для своей аудитории с новой стороны. В каждой её работе прослеживается личный опыт. Исключением не стала и новая работа «Переживем».

«”Переживем”— это фраза, которую каждый хочет услышать от близкого человека в сложные времена. Неважно говорим ли мы о вторых половинках, о родных или о друзьях. Важно, что каждому из нас всегда требуется поддержка. Эта песня про настоящую любовь, когда человек готов быть рядом не только в счастливые моменты, но и в трудную минуту. Настоящая любовь переживет все», — делится Нюта.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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