Мила КАЮРОВА: «Все мы любим искусство, которое заставляет нас что-то чувствовать»

Мила Каюрова – современная художница из Самары, член Профессионального Союза Художников России выбрала для себя сложный, но очень эффектный жанр в живописи – кубизм. Свои живописные работы – от портрета до пейзажа, Мила представляет зрителю в ярком калейдоскопе кубизма.

Мила Каюрова. Серия картин «Magic Forest»

– Мила, вы совсем недавно начали писать картины, как возникла у вас любовь к живописи?

– Я всегда активно интересовалась живописью, но исключительно как ценитель. Сама развиваться в этом направлении не пробовала, а получила юридическое образования и работала в данной сфере. Несколько лет назад я стала посещать художественную школу и с удивлением осознала, что это занятие приносит огромное удовольствие, позволяет освободить эмоции и разум. Творческий потенциал с каждым занятием в художественной школе нарастал и из под моей руки стали появляться законченные картины. Очеь смотивировал интерес друзей и родных к моим картинам. Несколько работ в свои коллекции приобрели друзья.

– Вы прошли обучение в международной школе Искусства и попробоввли все жанры. Что самое сложное в технике написания для вас? И почему?

– Самым сложным и одновременно самым увлекательным мне показался жанр написания портрета. Ведь ты должен не просто добиться внешней схожести, но ещё обнаружить и передать главные акценты лисности, подчеркнуть характерные пртзнаки и эмоции человека. Рисовать портреты всегда ново, всегда интересно. Такое впечатление, что за каждой морщинкой, складочкой, формой стоит какая-то история, уникальный характер, неповторимая самобытность. В конечном итоге все мы любим искусство, которое заставляет нас что-то чувствовать. Если проводить параллель с модным трендом - созданием портретов по средствам Искусственного Интеллекта, где эстетично и правильно передан облик, но в нем нет той эмоции, души, жизни, который мастер передает руками и сердцем.

– Вы динамичный человек и помимо того, что вы активная мама, живописец, в вашей жизни есть еще и танцы!.. Вы оздаете картины под музыку, пританцовывая? Расскажите, как вы пишите свои работы, должно ли быть вдохновение, муза? Передаете ли вы частичку себя, возможно визуальную с помощью цвета или быстрого мазка?

– Я часто слушаю музыку по время написания картин. Музыка создаёт настроение, есть работы которые у меня ассоциируются с определёнными песнями. Например картина "Lovers" с песней "I'm not the only one" Sam Smith. Свои работы я проживаю эмоционально, примеряю создаваемый образ, примерно как актёр свою роль. Передача через цвет тоже происходит. Например в работе "Гнев" девушка, её волосы-змеи имеют зелёный оттенок, который у меня ассоциируется с ядом, отравой. Она заплетает косы, подавляет гнев и как-бы заворачивает свою злость во внуторь, что отравляет её.

Выставка «Лицо и Разум» в G Gallery, Самара

– Расскажите о своей выставочной деятельности, что самое сложное для художника: писать картины или их продвигать?

– В последний год я начала активно принимать участие в различных художественных выставках. На одной из которых я познакомилась с Екатериной Самитиной, которая впоследствии стала моим куратором. Для меня сложнее заниматься продвижением себя и своих работ, поэтому помощь Екатерины для меня значительна. Сейчас я получаю членство в Профессмональном Союзе Художников России, это поможет мне выставлять свои картины в разных городах России, а так же даст новые знакомства с профессионалами своего дела. Конечно сравнить процесс создания картины и маркетинг - сложно, но могу точно сказать, что и то и другое занимает много времени для того, чтобы видеть результат

– Скоро ваши работы представят перед многотысячной аудиторией и в другой стране. Сложно ли было решиться на такой шаг? Отправить на долгосрочною перспективу в Анкару свои работы. Расскажите об этом проекте и какие у вас планы на будущее в творческой карьере?

– Мои работы впервые будут принимать участие в международной выставке и это для меня одновременно радостное и волнительное событие. Специально для этой выставки мною были написаны работы в монументально-декоративном стиле советской мозаики "Magic forest". На одной из них изображена кицунэ - лисица оборотень из японской мифологии, на другой лунный кролик Юэ Ту. Восточная мифология меня всегда притягивала своей философией и аутентичностью, поэтому она отобразилась в моих работах.

Так же планирую продолжить писать портреты. Я очень хочу принять участие в мировой ярмарки искусства, чтобы окунуться в этот светский мир творчества. Но пока оставлю в секрете ближайшие перспективы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru