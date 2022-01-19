«Мимолетный стиль модерн»: новый цикл лекций проекта «Знание. ВДНХ»

Культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ» приглашает в павильон «Рабочий и колхозница» на новый цикл лекций «Мимолетный стиль модерн». Он посвящен творчеству художников, которые работали на рубеже XIX–XX веков и внесли особый вклад в развитие искусства.

Откроет цикл 22 января в 15:00 лекция «Мятежная душа. Творчество М.А. Врубеля». Искусствовед и председатель наблюдательного совета фонда поддержки изобразительных искусств «Гризайль» Валентина Горлова расскажет, когда возник модерн, в чем уникальность этого художественного стиля и кто стоял у его истоков. Отличительной чертой русского модерна стал интерес к философско-эстетическим проблемам человека, что особенно проявилось в творчестве Михаила Врубеля с его сказочной мистикой, переливами драгоценных камней, темами Христа и Демона. На первой встрече цикла участники узнают о знаменитых творениях художника, которые и по сей день вызывают вопросы и противоречивые чувства: от восхищения до недоумения. Необходима предварительная регистрация.

5 февраля в 15:00 состоится лекция «Паганини живописи. Творчество Андерса Цорна». На ней речь пойдет о знаменитом шведском живописце Андерсе Цорне, оказавшем большое влияние на развитие русского изобразительного искусства рубежа веков. В свое время «русским Цорном» называли Валентина Серова, Константина Коровина и многих других мастеров. Слушатели узнают, что сделало художника одним из самых востребованных портретистов своего времени и позволило считаться «своим» и среди импрессионистов, и среди приверженцев реализма старой школы.

Всего в рамках цикла «Мимолетный стиль модерн» пройдут четыре лекции. Актуальные мероприятия программы «Знание. ВДНХ» публикуются на ее официальном сайте.

Напоминаем, мероприятия в павильоне «Рабочий и колхозница» проводятся в формате COVID-free.

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