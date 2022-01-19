Выставка работ Данилы Ткаченко «Осколки» открывается в Галерее Люмьер

Галерея Люмьер на Большой Полянке откроет свой выставочный 2022 год проектом Данилы Ткаченко на основе его новых серий «Планетарий» (2020), «Утопленники» (2021) и «Мель» (2021), над которыми автор работал последние годы. Так же, как и в своих знаменитых проектах «Закрытые территории» (2015), «Потерянный горизонт» (2016) и «Родина» (2017), российский художник, лауреат международного конкурса фотожурналистики World Press Photo, продолжает исследовать тему границ исторической памяти с помощью фотографической документации.

Данила Ткаченко путешествует по России и другим странам бывшего социалистического блока, отыскивая следы советской утопии — словно осколки прошлого — в современной повседневности. Высказывание Данилы: «Призраки живут не во времени, но в пространстве, которое продолжает существовать, наполняясь новой жизнью», отражает его сегодняшний художественный поиск.

В основе проекта «Мель» — фотографии типовых жилых домов, заброшенных строек, спортивных площадок, гаражей, заборов и других объектов, олицетворяющих собой повседневную реальность стран бывшего СССР. Детали получившихся изображений Ткаченко устанавливал на дне обмелевшего Аральского моря. По словам автора, это попытка отделить призрачное пространство от современного времени, перемещая его в место «нигде», а именно на дно моря, исчезнувшего на 90%. Будучи когда-то четвёртым по величине в мире, Аральское море стало жертвой утопического режима и исчезло вместе с ним, оставив после себя пустое место.

Серия «Утопленники», продолжающая размышления о «месте, которого нет», была выполнена художником в той же локации. Путешествуя по территориям бывших социалистических стран, Ткаченко фотографировал культовые объекты архитектуры советского модернизма и устанавливал фрагменты получившихся изображений на отмелях Аральского моря.

Так, эта серия стала символическими похоронами архитектуры несбывшегося будущего, наступившего после крушения политических утопий.

Проект «Планетарий» — визуальное исследование феномена внутренней колонизации России, важнейшего процесса в истории страны. В ходе поездок по заброшенным городам дальнего Севера, Ткаченко отыскивал следы принудительного переселения народов в далёкие и ранее не освоенные территории. «Эти города, созданные тоталитарной волей и потребностью режима в ресурсах, строились руками заключённых в условиях вечной мерзлоты. Используя портативные вспышки, я зажигаю свет в опустевших квартирах, напоминая о жизнях, положенных на осуществление тоталитарной утопии», — объясняет художник.

Для реализации своих творческих идей Данила Ткаченко использует формат типологии, берущий истоки в Дюссельдорфской школе фотографии. Несмотря на кажущуюся формальность метода, в каждом своём проекте Ткаченко всегда идёт от замысла — показать разрушение идеи великой империи.

Галерея Люмьер разместит 30 авторских отпечатков, которые раскроют замысел этих серий уже с 11 февраля. Как и принято в Галерее, по пятницам и субботам кураторы смогут детально рассказать о работе над проектом, о творчестве Данилы Ткаченко, и о развитии российской фотографической школы за последние 100 лет на базе обширной коллекции, представленной в здании на Большой Полянке, 61, стр. 1.

Мель #5, Памятники А.С. Пушкина. 2021 © Danila Tkachenko

Мель #6, Типовые жилые дома серии «КОПЭ». 2021 © Danila Tkachenko

Мель #10, Типовой жилой комплекс из серии «Лебедь». 2021 © Danila Tkachenko

Утопленники #1, Санаторий «Дружба», (Украина). 2021 © Danila Tkachenko

Утопленники #5, Музей, (Македония). 2021 © Danila Tkachenko

Утопленники #3, Оздоровительный комплекс «Дагомыс», (Россия). 2021 © Danila Tkachenko

Планетарий #3. 2020 © Danila Tkachenko

Планетарий #5. 2020 © Danila Tkachenko

Данила Ткаченко — визуальный художник, работающий с фотографией, родился в 1989 году в Москве. Начинал свою карьеру как новостной фотограф, но, разочаровавшись в профессии, начал обучение в Московской школе фотографии и мультимедиа им. А. Родченко (2011 — 2014) в мастерской художника Валерия Нистратова.

Победитель российского конкурса «Серебряная камера» (проект «Переходный возраст», номинация «Лица», 2012), лауреат международного конкурса фотожурналистики World Press Photo (1-й приз за проект «Побег» в категории «Постановочные портреты», 2014), победитель конкурса «LensCulture Exposure Awards» (проект «Закрытые территории», 1-е место в номинации «Серия», 2014), финалист конкурса «Leica Oskar Barnack Award» (2015), победитель конкурса «30 Under 30» агентства Magnum photos (2015), победитель конкурса Foam Talent (2015), финалист Премии Кандинского (2017).

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