IVI узнал о любимых фильмах космонавтов

Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Сергей Кудь-Сверчков и Константин Борисов рассказали онлайн-кинотеатру IVI о своих любимых фильмах, посвященных космосу и не только.

Из всей космической тематики космонавты предпочитают фильмы «Звездные войны», «Интерстеллар», «Космическая Одиссея», «Москва — Кассиопея» и «Аполлон-13». «После того как я начал учиться на инженера ракетостроения, все фантастические фильмы про космос стал смотреть с ухмылкой. Наверное, «Аполлон-13» — самый достоверный фильм с точки зрения того, что происходило во время полета на Луну», — отметил Иван Вагнер.

Отдельно космонавты отметили фильмы Эльдара Рязанова, в частности «Иронию судьбы». Без этого фильма и салата оливье не обходится ни один Новый год у российской части экипажа МКС.

Также космонавты рассказали, какие фильмы смотрели на предполетном карантине и на Международной космической станции во время своих миссий, которые состоялись в 2020 году. В изоляции на Байконуре их работа продолжалась, и, чтобы развеяться после дня интенсивной подготовки, они заказывали фильмы «Укрощение огня» о Сергее Королеве и «Территория» — российскую драму о геологах, одержимых идеей найти золото в суровых просторах тундры.

На борту МКС немного времени на отдых, но, когда оно выдается, после общего ужина космонавты смотрят кино всем международным экипажем. На станции есть два проектора, и «на большом экране» они смотрели новинки, которые присылали с Земли, — в частности, последний эпизод «Звездных войн».

Кроме того, как рассказал IVI Сергей Кудь-Сверчков, на борту МКС он часто смотрит кино на планшете во время занятий спортом. Так он уже посмотрел «Приключения Шерлока», «Теорию большого взрыва», а также кино о полярных исследованиях — сериал «Затерянные в Антарктиде» — и фильм о норвежском путешественнике «Амундсен».



С кино также связана одна из профессиональных традиций космонавтов. За день перед стартом с Байконура они всем экипажем смотрят фильм «Белое солнце пустыни». Эта традиция соблюдается строго перед каждым полетом вот уже много лет.



«Просмотр кино — один из немногих способов отдыха, который уместен и доступен практически всегда, подходит для любой компании, даже такой, как международный экипаж МКС. Мы же гарантируем качественное кино на Земле. Сегодня среди всех фильмов, связанных с космосом, наши пользователи чаще всего смотрят «Дюну», «Звездные войны», «Интерстеллар», «Валериан и город тысячи планет», первую и вторую части «Стражей Галактики», а также «Марсианина». Из отечественного кино предпочитают «Звездный разум», «Время первых» и «Салют-7». Надеемся, что зрители захотят оценить и те фильмы, которые нравятся космонавтам», — добавил Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту IVI.

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