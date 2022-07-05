В библиотеке имени Ф.М. Достоевского состоялась презентация книги «Леонид Андреев: жизнь Человека»

При упоминании имени Леонида Андреева я всегда вспоминаю портрет Ильи Репина. Писатель на нем – с печальными и умными глазами. Он – дитя Серебряного века – богатого на течения, мудрого, грустного, даровитого. «Во всем, что касалось темных сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов, — он был жутко догадлив», — писал об Андрееве Максим Горький.

Алла Соколовская, руководитель виртуального музея Надежды Ламановой осматривает экспозицию

Полный зал гостей, как отражение популярности писателя в 21 веке

Составители книги Антон Никулин и Дмитрий Алексеев

Экспозиция музея Леонида Андреева в Бутове. Подлинные автографы Андреева, Телешова, Качалова. Пейзаж, написанный Андреевым в 1918 году, письма Андреева к Шаляпину

Презентация книги – финал образовательно-выставочного проекта к 150-летию писателя. Примечательно, что главные мероприятия юбилея проходили в 2021 году в Москве, Санкт-Петербурге и Орле. Отдельно стоит упомянуть Всероссийские Андреевские уроки, которые были проведены в школах по всей России.

Книга – кладезь уникальных биографических материалов из фондов Музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева и Музея Леонида Андреева в Бутове. Родной Орёл, Санкт-Петербург, Москва, Финляндия – жизнь человека – перед глазами читателя. Фотографии, документы, графика, акварель… Многое опубликовано впервые, кроме этого в книге содержатся воспоминания современников писателя – Максима Горького, Бориса Зайцева, Корнея Чуковского, Георгия Чулкова, Николая Телешова (у последнего на знаменитых «средах» в доме № 23 по Чистопрудному бульвару собиралась московская интеллигенция). Конечно, в книге содержатся и слова самого писателя – тонкие, умные, метко подмеченные. Составителями книги выступили историк-архивист Дмитрий Алексеев и основатель и руководитель Музея Леонида Андреева в Бутове Антон Никулин.

В тот вечер 29 июня звучало слово Корнея Чуковского, Александра Блока, Николая Телешова, конечно, самого Леонида Андреева. Музыка Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского в исполнении лауреата международных конкурсов Петра Сафрошкина под аккомпанемент Александры Олейник украсили атмосферу вечера. О творчестве писателя говорили Михаил Козьменко – старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, один из ведущих специалистов по его творчеству в России, и Марина Краснова – куратор выставки «Леонид Андреев: жизнь человека», проходившей в ГМИРЛИ им. В.И. Даля в прошлом году.

Отдельный подарок вечера – выставка подлинных предметов эпохи из собрания Музея Леонида Андреева в Бутове и частных коллекций. В экспозиции были представлены автографы Николая Телешова и Василия Качалова, письмо Леонида Андреева к Федору Шаляпину, а также пейзаж, написанный писателем в Финляндии в 1918 году. Екатерина Злочевская, коллекционер и дизайнер одежды, предоставила несколько уникальных платьев эпохи модерна. Единственная киносъемка Леонида Андреева, которая, сделанная в доме писателя на Чёрной речке в 1908 году, также была продемонстрирована публике. Писатель, юрист, художник, фотограф, драматург…

«Было очень много Андреевых, и каждый был настоящий» (К. Чуковский).

Организаторы образовательно-выставочного проекта – Институт повышения квалификации государственных служащих и Фонд поддержки культурных и научно-просветительских инициатив «Родное наследие».

Марина АБРАМОВА,

Фото – Вадим БРОДСКИЙ

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