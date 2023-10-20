Екатерина Мишина – оперная и концертно-камерная певица, лауреат международных конкурсов.

Окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных (2015). Принимала участие в мастер-классах ведущих артистов, в том числе, Народной артистки СССР, солистки ГАБТ Тамары Синявской. Ведет активную концертную деятельность и постоянно расширяет репертуар. Камерно-вокальное наследие западноевропейских и русских композиторов сочетается в ее репертуаре с партиями из опер В.А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини. Знаковым событием творческой биографии стало исполнение партии сопрано Симфонии № 9 Л. ван Бетховена в Большом зале Московской консерватории под управлением Народного артиста СССР Владимира Федосеева. Обращается и к современному репертуару, пропагандируя наследие ныне здравствующих композиторов. Интересны и эксперименты классической артистки, представляющей свои программы в пространстве Башни «Федерация» Москва-Сити на высоте 333 метра над Москвой. Принимает участие в просветительских и благотворительных концертах.

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