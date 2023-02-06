В Ярославле сохранят флигель усадьбы Бибикова

Государственная экспертиза Ярославской области рассмотрела документацию на комплекс работ по сохранению исторического здания – жилого флигеля, входящего в ансамбль усадьбы Бибикова в Ярославле. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Флигель, который называют также жилым домом купца Василия Кузнецова, был построен как главное здание городской усадьбы (на фото) примерно в середине XIX века. Позже, в 1870-х, он был перестроен, а в 1910 и 1912 годах снова подвергся переоформлению с использованием стилевых приемов модерна, характерных для деревянного зодчества того времени. Примерно тогда же здание перестало быть доминантой усадьбы, но сохранило при этом основную композиционную роль – ведь оно располагалось на широкой улице (сегодня – ул. Чайковского), в то время, как новое каменное здание, ставшее главным усадебным домом, стояло в глубине двора.

Жилой флигель представляет собой редкий сохранившийся образец городской деревянной жилой постройки. В его декоре нашли отражение архитектурные течения начала ХХ века. Здание представляет собой ценность, поскольку является подлинной частью ансамбля городской усадьбы и осталось единственным историческим зданием, изначально существовавшим в линии застройки улицы Чайковского. В наши дни жилой флигель усадьбы Бибикова получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Проектными решениями, рассмотренными Государственной экспертизой Ярославской области, предусмотрены работы по сохранению архитектурного памятника.

Проектную документацию подготовило ООО «Ветер».

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