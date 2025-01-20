Миядзаки Хаяо

Хаяо Миядзаки 一 японский режиссёр-аниматор, сценарист, писатель и продюсер. Он начал заниматься анимацией ещё в 60-е, а в 1985 году и основал собственную студию 一 Studio Ghibli. Миядзаки не раз становился лауреатом мировых кинопремий, на его счету Золотой медведь с Берлинского кинофестиваля, Золотой лев с кинофестиваля в Венеции и два Оскара 一 за анимационный фильм «Унесенные призраками» в 2003 и почетная премия за вклад в кинематограф в 2015. Творчество Хаяо Миядзаки пропитано гуманизмом, а главными темами его фильмов всегда становятся важные общечеловеческие ценности: пацифизм, семья, любовь, взаимоотношения между природой, человеком и созданными им технологиями.
«Унесенные призраками» – легендарный анимационный фильм Хаяо Миядзаки, 2024