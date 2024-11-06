«Мой герой – человек действия»: Петр Рыков на защите границы в сериале «Кордон»

По сюжету бывший пограничник Саша Дымов (Петр Рыков) возвращается в родную деревню Кордонку, отсидев в тюрьме по ложному обвинению. Путь в органы правопорядка Дымову заказан, и, чтобы заработать на жизнь, он устраивается автомехаником в сервис к своему другу Трофимычу (Владимир Капустин). Казалось бы, нет более мирного занятия. Но рядом граница, тайные тропы контрабандистов, большие деньги, оружие и преступники, мечтающие скрыться от преследования за кордоном… Дымов, будучи отличным бойцом и просто неравнодушным человеком, вновь – иногда случайно, иногда по своей воле – попадает в эпицентр разборок.

Попутно главному герою предстоит решить личные вопросы с бывшей женой Юлей (Анастасия Сорокина), которая не дождалась Дымова из тюрьмы и вышла замуж за его лучшего друга (Алексей Анищенко). Испытывая чувство вины, Юля все еще сомневается в правильности своего выбора. Вместе с тем в жизни Александра появляется красавица Маша (Анастасия Рысева), местная почтальонша. Но готов ли Дымов к новым отношениям? Ведь желание разобраться в том, кто подставил его и отправил его за решетку, заставляет героя все чаще обращаться к прошлому.

Петр Рыков, актер:

«Мой герой – человек действия. В прошлом он несправедливо пострадал и понес суровое наказание, но, как говорится, без преодоления нет торжества. После тюрьмы Саша заново выстраивает фундамент своей жизни. Он хочет быть при деле, такой богатырь на заставе. Обостренное чувство справедливости – это его сила, которая его ведет и поддерживает. Всегда интересно сталкиваться с настоящими героями, которые делают то, что должны. И хочется их выразить на экране. Кроме того, съемки проходят в Великом Новгороде, а это город, где родился и прожил пять лет, поэтому у меня не было сомнений, соглашаться ли на участие в проекте. Я очень рад вновь оказаться здесь».

Владимир Капустин, актер:

«Я играю бывалого пограничника Трофимыча, которого уволили из армии. Всю жизнь он отдал Родине, защищал ее, положив на это свое здоровье. И в какой-то момент отчаялся, но благодаря возвращению Дымова вновь обрел силы жить дальше, это воскресило его как личность. Если раньше у них были хорошие отношения как у начальника и подчиненного, то сейчас они трансформировались в настоящую мужскую дружбу. За этим процессом будет интересно наблюдать – Дымова и Трофимыча ждет много приключений и расследований».

Юрий Осипов, режиссер:

«Это история о жизни людей в глубинке. Здесь одновременно боевик, мелодрама, комедия. И герой – как некий идеал, к которому хочется стремиться. Наш Саша Дымов, несмотря на молодой возраст, очень многое прошел. Он уже на все смотрит другими глазами, не принимает спонтанных решений, всегда собран и ко всему готов. Это очень цельный персонаж, которого обстоятельства не испортили, а закалили. Тем более, у Дымова еще есть личная трагедия – жена ушла к другому, оставив много шрамов на сердце».

Съемки сериала «Кордон» прошли в окрестностях Великого Новгорода, основные локации находились в деревнях Волынь и Боровичи.