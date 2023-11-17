«Мой огонь»: Ирина Йовович представила слушателям новый трек

Российская певица Ирина Йовович презентовала слушателям новый трек: «Мой огонь» — динамичная поп-композиция о силе любви, которая подобно пожару охватывает сердце, не оставляя влюбленным ни малейшего шанса на спасение.

Это проникновенная песня о чувствах, в которых, словно в огне, дотла сгорают влюбленные, не представляя жизни друг без друга. Несмотря на расстояние между ними, герои связаны невидимой нитью и счастливыми воспоминаниями, а каждая встреча для них — настоящий праздник, который они проводят вдвоем, растворяясь в объятиях друг друга без остатка и не боясь обжигаться снова и снова…

«До чего же мы похожи,

Дрожь по моей коже,

Ты меня касайся,

Во мне растворяйся.

Я тебе всего дороже,

Но будь осторожен,

Меня ты касайся,

Во мне растворяйся…»

Ирина Йовович — известная российская модель, ведущая и певица, в творчестве которой многие узнают себя, заново проживая самые важные моменты своей жизни. Трогательная лирика и цепляющее поп-звучание — гармоничное сочетание, которое особенно приходится слушателям по душе. Среди наиболее популярных музыкальных работ Ирины Йовович — треки «Выключаем свет», «Отпечатки» и «Не забираешь», представленные публике в 2022 году.