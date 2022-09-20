Мой путь к исцелению…

Чего я так упорно ищу? Чего я так сильно хочу? Какую потребность мне надо утолить, чтобы продолжить жизнь?

Я иду под знойным небом бытия по проселочной дороге босиком. Длинная юбка вся в пыли, ноги сбиты в кровь, запекшиеся от жары губы потрескались и болят. Мне нужно найти реку, хочется воды, войдя в которую я смогу очистить свою душу и свое бренное тело. Кажется, она где-то рядом, слышу четкое журчание, нахожу по звуку и вхожу в нее через строки стихов автора, с творчеством которого я знакомлюсь впервые:

Хочется неба, но чтоб только синего,

Детского смеха и ягод тутовника,

И не забудется, и не погаснет

В памяти первый огонёк безмятежности.

Хочется запаха детства молочного,

Первых хихиканий, первой влюбленности,

И чтоб ничто не тревожило в вечности

Райского сада души сей в беспечности.

Хочется счастья для всех, и не малого,

Мыслей возвышенных, дел богобоязных…

И не расстанусь я с тем, что утрачено,

Не позабуду того, что получено.

Я утоляла духовную жажду, пробуя «глоток мудрости» Рами Меира, и ясно понимала, что нашла источник решения многих проблем, которые подкидывала мне время от времени жизнь.

Я открывала страницы этой книги, как открывают первую попавшуюся книжку для быстрого перелистывания, и застряла надолго, а закрывала бережно, медленно, зная, что я еще не раз вернусь к ней. Потому что в ней – философия жизни, настоящей жизни, по которой мы так часто скучаем.

После шестидесятников я долго искала своего поэта среди современников. Все было то и не то, недосолено или пересолено. Когда человек видит мало Бога в других или встречается с его полным отсутствием, он начинает хромать, но это не физическая хромота, а душевная, сердечная. Она излечивается только тогда, когда он находит верное средство. Я благодарна Всевышнему за то, что он свел меня с поэтом, который через свое творчество предложил спасение моей души.

Люди всегда обращались к библейским преданиям, мифам, притчам в поисках ответа на главные вопросы бытия. Наверное, поэтому они являются источниками многих произведений искусства. Рами М. тоже в числе тех авторов, для которого они стали главным каркасом творчества. И надо сказать, крепким. Мифологические и библейские образы в произведениях Рами, помогают нам понять автора, его взгляды, мысли и идеалы.

В нем находишь человека, дорожащего культурно-историческим, духовно-нравственным наследием и национальной культурой, которая сформировалась под воздействием иудаизма. То есть это все – образ его жизни, чему несомненным подтверждением являются и живописные полотна, созданные им.

Как и когда сформировалось такое принципиально верное, на взгляд самого автора, судя по основным темам творчества, мировосприятие?

Мы ответ находим опять-таки в его стихах, в которых он сумел отразить все, что дорого ему. При этом удивляет то, что Рами себя поэтом не считает, каковым он в самом деле является. Вот что он пишет в своем стихотворении «Белиберда»:

Я не поэт!!!

И прав марать бумагу –

Не дали мне с рожденья моего.

Но от жестокостей всей жизни,

Чтоб рук в крови мне не призреть,

Я искромсаю лист сей нежный,

И остаётся вам стерпеть!

Зачем склонили взгляд усердный,

Чтоб разобрать белиберду?

Потратив время, вздох суетный,

Неужто я кого спасу?

Но напишу, и тут простите;

Не слышу я, что вы кричите.

Перо вам в руки – и пишите,

Да как-нибудь и я прочту!

Больше всего меня привлекло в Рами, – то, как он в своих стихах сумел показать все, что ценно для него. Общечеловеческие ценности, которые он ставит во главу угла. Любовь, которая пронизывает каждую его строчку. И какую-то неизбывную боль, рвущуюся со многих его произведений невыносимым стоном. Не отсюда ли тоже этот стон несется:

… И безотцовщина настигла

Меня отныне на потом,

Что, с пустотой в душе сражаясь,

От боли корчиться всегда?

Не понимая, но мужаясь,

Что постарели мы тогда,

Когда отцовские объятья

Уж больше не согреют нас.

И не услышать нам: «Сынок»

Из уст твоих хотя бы раз?

А поэт всегда проживает боль, независимо от того, что с ним происходит, и она становится его второй натурой, иначе он не поэт, он просто стихоплет. И боль, вросшая в него, идет издалека, оттуда, где берет начало его жизнь. А это истоки, питающие любого настоящего поэта всегда. Чаще даже на подсознательном уровне. Но кто или что может определить порог боли? А его нет, порога такого нет, потому что ничем не измерить боль, которая диктует те или иные строки. А если они сопряжены еще и с потерями близких людей, страны, в котором человек родился, рос, то она превращается в некую субстанцию, которая с тобой или в тебе; то есть она – твоя спутница или же она – это ты. Потому что ты избран Богом для того, чтобы облегчить эту боль. Рами М. именно так и воспринимается.

Все это несется на тебя из стихотворения, посвященного брату, в эпиграфе к которому поэт дает пояснение. В нем же присутствует мама, к которой он обращается бережно, нежно, желая ее защитить от боли:

Быть в стороне – больно.

Увидеть, соприкоснуться – ещё больней.

Увидеть, соприкоснуться и потерять – больнее больного.

Жизнь догорит, но печаль не покинет меня,

И тишина злобной болью в душе отзовётся.

Ну почему обходил брат семью стороной,

Постоянно стремясь отказаться от жизни?

Годы пройдут, но от грусти спасенья не будет,

И не наполнить тех дней, что прошли без тебя.

Нет, не успели порадоваться жизни родные,

Только услышь и пойми – что мы любим тебя.

Плечи родных опускаются в горе от боли,

Смят силуэт, портя образ любимых людей.

Время понять, что сберечь друг друга должны мы,

Сея любовь, как рассаду от бед и невзгод.

Мама, прости! Пред тобою мы, дети – в ответе,

Вмиг молодую покрыв сединой навсегда.

Милая, знай, что Господь не оставит в пути,

Жизни остаток – в счастливых годах проведи.

Иногда читая его, размышляешь о том, как же он выжил, пройдя такой путь, в котором присутствует соприкосновение с высшими духовными ценностями и самыми низменными чувствами. И понимаешь, через познание, через веру, через устойчивость своих взглядов, что очень важно, через невозможное, через силу воли («Сила воли»):

Удивительно не то, что добрый человек

в каждом человеке ищет доброе,

а то, что злой – злое.

Удивительно, что оба находят.

Знаю, что тебя тревожит,

И поэтому скажу:

«Все ненастья прочь уходят –

Если борешься в бреду!»

Как-то просто ты ответишь:

«Ну не могу я, не могу», –

Что устал сопротивляться,

И сидишь теперь в углу.

Сила воли, сила страсти

Помогает только жить.

Как отступишь – наказанье

Не замедлит наступить.

За что и как тебя находит,

Чтоб унизить, уничтожить,

И раздавит, и сломает,

Развлекаясь на беду.

Проще выразить все мысли –

Не стремлюсь и не хочу.

Каждый сам имеет правду,

Только ту, что на ходу.

Удивительно не то, что добрый человек

в каждом человеке ищет доброе,

а то, что злой – злое.

Удивительно, что оба находят.

Вот подходит правда эта

И заводит неспроста

Тех, кто выслушать не может –

Полилась упрёк-река.

Что ты скажешь мне об этом:

Знаю я, что не смогу

Не подмяться, не подлечься,

Чтоб для каждого в мечту.

Что же ты сложил те крылья,

Что летать тебе даны,

Камнем падаешь на землю,

Разбиваясь в «не могу»?

Столкновенье столь жестоко,

Что мечтаешь ты теперь

Потерять своё сознанье,

Эта боль невмоготу.

Склеить, сшить или пришпорить,

Чтоб больнее, чтоб сильней

Жизнь любить иль ненавидеть,

Чтоб навечно, чтоб мудрей…

Притянуть к себе бы счастье!

Знаешь?! Дельный есть совет:

Счастлив тот, кто наполняет

Душу радостью небес!

«Разбиваясь в «не могу», с мечтой «потерять свое сознанье», потому что «эта боль невмоготу», поэт приходит все равно к мысли: «Знаешь?! Дельный есть совет: Счастлив тот, кто наполняет Душу радостью небес!» Вот это оптимистическое начало жизни, которое, по Рами М., содержится в духовном развитии человека, и больше всего ценно в его творчестве.

Каждый поэт, если он настоящий, творит историю в своих произведениях, отталкиваясь от личного опыта, полученного им во времени, в котором он живет. Становление любого человека во многом зависит от него, но только поэт, сумевший побороть ангажированность временем, может понимать, насколько важны прописные истины, создаваемые веками. Ценность этого понимания наступает лишь тогда, когда к ним приходишь через неимоверные усилия. Это и падения, и взлеты, и временами тихая размеренная жизнь. Да, конечно же, это может показаться банальным, но что для обывателя не является банальным? Если прочитать одно из стихотворений Рами М., мы убедимся в том, какие противоречия раздирают человека, прежде чем он найдет себя в этом мире, который рано или поздно заставит любого сделать выбор (Душа незрима, и покой незрим…):

Душа незрима, и покой незрим!

Непостижима ночь, и день непостижим!

Порок неугомонен – неугомонна мысль.

Неуловимо счастье, как свет неуловим.

Избыток власти к паденью приведёт,

Избыток силы старость к нам приблизит.

Избыток разума рассудок содрогнёт,

Избыток лести имя в прахе скроет!

Неудержимо жить, всё это не познав, –

В конце пути незрячим оказаться.

От милости Своей к Себе Бог нас приблизит

Лишь ощутить душой, но не поняв.

Избыток страсти – любовь разрушит,

Избыток нежности – безумца породит,

Избыток доброты – размножит грех,

Избыток милости – весь мир разрушит!

Так жизнь уйдёт, покуда не пришла,

Чем больше боли и страданья в рост.

И поспешим мы все начать сначала,

А уж его не будет никогда!

Желанье получать – во тьму погрузит,

Желанье отдавать – откроет свет небес,

Желание понять – нас обвенчает с Торой,

Желание познать – короной наградит!

Собранье всех чудес – в рождении дитя.

Так сохрани всё то, что трудно так даётся.

Луч света, что дошёл до нас с небес,

Ты преврати в любовь и в мир Своих чудес!

Данное стихотворение является своеобразным введением в художественный мир автора. И оно является настоящим цитатником, который сможет заменить не одну книгу афоризмов великих людей, потому что в нем все прописные истины, на поиски которых человек отправляется с самого момента своего рождения, сам того не осознавая. И они ему открываются, как открылись лирическому герою.

Желание получать – во тьму погрузит,

Желание отдавать – откроет свет небес,

Желание понять – нас обвенчает с Торой,

Желание познать – короной наградит!

Эти строки показывают решающую роль в понимании авторской концепции, которая заключена в христианских заповедях. Каково его общечеловеческое философское звучание? Только человек с чуткой совестью и твердой верой может поделиться богатством приобретенной житейской мудрости, которая перекликается с библейской. При этом читатель с жадностью впитывает их в себя, боясь что-либо упустить. А лирический герой его еще и подгоняет:

Неудержимо жить, всё это не познав, –

В конце пути незрячим оказаться.

От милости Своей, к Себе Бог нас приблизит

Лишь ощутить душой, но не поняв.

Эти строки, в силу своей глубины и правдивости, имеют не только личный, не только частный, но и общечеловеческий характер.

Бессоюзие и лексический повтор – художественная находка автора, которая подчеркивает важность основной мысли стихотворения и помогает пониманию необходимости остановиться и призадуматься над тленностью и быстротечностью жизни:

Избыток страсти – любовь разрушит,

Избыток нежности – безумца породит,

Избыток доброты – размножит грех,

Избыток милости – весь мир разрушит!

Так жизнь уйдёт, покуда не пришла,

Чем больше боли и страданья в рост.

И поспешим мы все начать сначала,

А уж его не будет никогда!

Как заключительный аккорд, в итоговых строках звучит призыв к любви и миру, которые являются главным мотивом произведений поэта:

Луч света, что дошёл до нас с небес,

Ты преврати в любовь и в мир Своих чудес!

Через что надо было пройти, чтобы вложить в лирического героя, призывающего к сохранению ценностей, которые так трудно даются, великую душу, умеющую любить жизнь настолько, что он пришел к пониманию сложных противоречивых свойств бытия? Что бы это ни было, мы, наверное, не узнаем, но его нравственное воздействие на мировоззрение неоценимо: оно поспособствовало творческому росту автора.

Я продолжила свой путь, обогатившись мудростью и излечившись стихами, притчами и афоризмами Рами М. У меня появился еще один друг именно тогда, когда не оставалось иллюзий насчет моего будущего, прошлое же было наполнено только печалью, а настоящее – хаосом. Друг, занявший свое место навсегда в моей жизни, в которой я еще долго буду наводить порядок. И главное, что я вынесла из его произведений – это то, что надо любить жизнь не ради наслаждения и видеть смысл бытия в полноте ее духовного содержания.



Фарида КУДАЕВА, писатель, член Клуба писателей СК, Клуба писателей Ассамблеи народов Евразии, выпускающий редактор журналов ЛИФФТ во всех субъектах Северного Кавказа, главный редактор «Северокавказского регионального альманаха», региональный редактор журнала «ЛИФФТ Адыгея», общественный деятель

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