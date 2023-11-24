Молодая певица из Казани Lesa FS выпустила альбом «Детство давно прошло», созданный в сотрудничестве с известным саунд-продюссером Андреем Самсоновым. Возможность записать и выпустить EP стала наградой за победу во втором фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ», состоявшемся летом 2023 года в Самаре.

«Детство давно прошло» – это альбом о глубоких личных переживаниях и серьезных жизненных ситуациях. Конфликты с родителями, принятие себя, творческий поиск и осмысление важных жизненных моментов – все эти проблемы для каждого имеют свои оттенки. Но в своих песнях Леся пытается не просто обозначить их, но и найти решение, поддержав всех, кто борется с такими же трудностями.

«Этот альбом посвящен истории моего взросления, – рассказывает сама певица – работая над ним, я затронула темы, которые раньше могли меня ранить и сделать слабее. Но сейчас, превратив всю боль в прекрасные песни, я сумела отпустить переполнявшие меня тревоги. И я надеюсь, что услышав меня люди, которые столкнулись с такими же проблемами, смогут узнать, как правильно перебороть свои страхи, как отпустить боль, которая тянет назад и почему так важно даже взрослея навсегда оставаться ребенком».

Каждая композиция – это отдельное повествование. Поэтому все они достойны внимательного прослушивания.

«Далеко» — это разговор со своим маленьким я. В нём речь идет о том, что слишком быстро повзрослев можно не успеть насладиться детством с его радостными мелочами и наивными эмоциями. Леся признается, что в момент создания этой песни она представляла, что бы хотела сказать себе в детстве и что бы хотела услышать от родителей и друзей. Особый символизм заключается в том, что эта композиция рассказывает еще и о большом начале новой истории молодой певицы.

«Между нами» — это искренняя душевная песня о дружбе. Она повествует о людях, которые встречаются на пути, чтобы сделать нас сильнее, вдохновить и научить радоваться даже самым незначительным моментам нашей жизни. Людям, благодаря которым понимаешь, что значит настоящая любовь, верность и поддержка.

«Папа» — глубоко личная песня на одну из самых сложных тем, рассказывающая об отношениях с родителями. В ней идет искренний разговор о сложных переживаниях, которые знакомы многим, а также том, как побороть страх серьезного разговора с самыми дорогими на свете людьми.

«Простила» — это песня, которая создавалась около 3 лет. В ней певица просит прощения за всю ту боль, которую причинила себе же, думая, что она плохой друг, плохая дочь или плохой музыкант. А еще напоминает, что не нужно становиться идеальной, потому что именно несовершенность делает нас теми, кто мы есть.

Lesa FS – 18-летняя певица из Казани. Первую песню написала в 13 лет, а уже в 16 выпустила дебютный альбом. В самом начале писала о любви, но позже поняла, что хочет говорить о важных вещах, творческих переживаниях, а также внутренних и внешних конфликтах. Все эти темы отражаются не только в ее текстах, но и в музыке. Песни Леси нельзя представить без электрогитары, барабанов и надрыва в голосе.

Несмотря на юный возраст, Леся уже имеет опыт выступления на фестивалях, а ее песни получили поддержку от ВК музыки и попали в ротации радиостанций. Летом 2023 года певица вошла в список финалистов фестиваля «САМ.ФЕСТ», успешно выдержав конкуренцию из более чем 1000 заявок на участие в мероприятии. В финале ей пришлось выступать перед более чем 50 000 аудиторией, после чего она стала победительницей и получила возможность записать и выпустить свой новый альбом. Пластинка «Детство давно прошло» и стала самым личным разговором на темы, которые так давно волновали певицу.

Проект реализуется при поддержке правительства Самарской Области и с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.