Молодые кинематографисты разработали концепции сериала про «Тавриду»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась программа «Лаборатория молодого кино: энергия общей цели» для участников творческих молодёжных сообществ. В течение недели они совершенствовали профессиональные навыки и получали экспертную оценку своих проектов от ведущих деятелей киноиндустрии. Итогом работы стало создание концепций сериала об арт-кластере «Таврида».

Программа объединила порядка 100 сценаристов, режиссёров, операторов, драматургов, монтажёров, аниматоров, продюсеров и других специалистов киноиндустрии. Все они — участники Творческого молодёжного сообщества профессионалов в сфере кино, а также Творческого молодёжного сообщества сценаристов и драматургов. Наставник сообщества сценаристов и драматургов, креативный продюсер кинокомпании «НМГ Студия» Андрей Золотарёв рассказал, почему начинающим авторам важно вступать в творческие объединения.

«Не существует возможности изучать драматургию индивидуально по книгам. Eё вообще невозможно выучить. И овладеть ею можно только коллективно, только в момент, когда автор выходит и читает своё произведение перед другими людьми. Никаких других вариантов, к сожалению, пока не придумано. Существуют самородки, которые рождаются сами по себе, но это очень долгий и сложный путь. Самый надёжный вариант — это вступать в творческие объединения или участвовать в больших обучающих программах. Это самое эффективное, что можно представить».

За время программы молодые кинематографисты представили экспертам свои текущие проекты и получили от них обратную связь. Также наставники объяснили участникам, как выстраивается путь от новичка до профессионала и какие навыки необходимы для уверенного старта в профессии.

«Нужно быть открытым всему новому, не бояться учиться и осваивать разноплановые навыки, потому что кино не делается в одиночку — это всегда комплексный подход. Важно не только уметь создавать самому, как специалисту, но и разбираться в том, что делают окружающие тебя люди, с которыми вы вместе работаете. И если ты не боишься приобретать эти навыки, уверен в себе и идёшь вперёд — а это обязательное качество, — тогда ты точно достигнешь того, к чему стремишься», — подчеркнул эксперт программы, продюсер студии Yellow, Black & White и онлайн-кинотеатра START, генеральный директор «Старт Продакшн» Сергей Маевский.

Специально для участников эксперты из ВГИКа провели серию мастер-классов, посвящённых применению искусственного интеллекта в современной киноиндустрии. Кроме образовательного блока кинематографистов ждала практика: они разработали концепции сериального проекта об арт-кластере «Таврида» для кинокомпании «Всемирные русские студии».

Режиссёр и сценарист из Москвы Анна Жукова состоит в Творческом молодёжном сообществе профессионалов в сфере кино с момента его основания. Она призналась, что за последние годы в её жизни произошло много изменений.

«Благодаря «Тавриде» и сообществу я реализовала множество проектов и смогла продвинуться по карьерной лестнице. Сейчас я вернулась сюда, чтобы вновь встретиться с единомышленниками и друзьями, поработать над новыми идеями, обменяться опытом и познакомиться с интересными экспертами. Особенно ценными стали мастерские, где мы получили обратную связь по своим проектам. До начала программы мы отправили на оценку экспертам сценарные заявки и уже здесь, в Академии «Меганом», смогли обсудить с ними актуальность и возможные способы реализации наших идей. Кроме того, нам удалось на большом экране посмотреть уже отснятые работы друг друга в рамках киноклуба».

Эксперт программы, генеральный директор АНО «АВТОР» Алеся Волкова рассказала, что само существование таких институций, как «Таврида.АРТ» и АНО «АВТОР», говорит о высокой востребованности поддержки молодых талантов. «Большая часть индустрии на сегодняшний день сконцентрирована в Москве, но не Москвой единой. Наша страна полна талантов. И именно такие программы, как «Лаборатория молодого кино», дают профессиональный и карьерный трамплин, так необходимый для творческой молодёжи».

Среди приглашённых экспертов были генеральный продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров, продюсер и основатель кинокомпании BBG Production Андрей Кретов, декан факультета анимации и мультимедиа ВГИК Елена Ярёменко, декан факультета виртуальной реальности и искусственного интеллекта ВГИК Арсений Алибеков, режиссёр мультимедиа Юрий Николаев.