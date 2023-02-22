Moonberry Jam даст благотворительный концерт в джаз-клубе «Эссе»

25 февраля в 14:00 джаз-бэнд Moonberry Jam выступит с благотворительным концертом в поддержку Центра лечебной педагогики. К ансамблю впервые присоединится молодая джазовая певица и мастер импровизации Лейла Челях.

Уже восьмой год джаз-бэнд Moonberry Jam объединяет сотрудников и выпускников Центра лечебной педагогики. Профессиональные и непрофессиональные музыканты играют джаз вместе. Состав их музыкальных инструментов также разнообразен и самобытен, как и команда. В Moonberry Jam звучат и стиральная доска, и губная гармоника, и вуд-блоки с тамбурином, и укулеле, а на концертах можно увидеть жестовый вокал. Экзотические инструменты органично сочетаются с классическими для джаза кларнетом, саксофоном и трубой.

В настоящее время Moonberry Jam существует как аккомпанирующий оркестр, работая со многими талантливыми вокалистами на лучших джазовых площадках Москвы. «Концерты для коллектива – это работа и социализация. Они расписаны на полгода вперед. Мы не стоим на месте, становимся более профессиональными и узнаваемыми в джазовом сообществе», – говорит руководитель Moonberry Jam Александр Водинский.

В субботу гостей клуба Эссе ждет совместное выступление бэнда с джазовой певицей и номинанткой премии «Все краски джаза» Лейлой Челях. Ребята исполнят несколько совершенно новых произведений из ее репертуара.

Концерт благотворительный. Средства от него пойдут на поддержку работы Центра лечебной педагогики и пополнение инструментального состава ансамбля.

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