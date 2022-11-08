Стартовал форум Фонда Потанина «Музейный гид – 2022»

Фонд Потанина открыл форум «Музейный гид» – ежегодное событие для профессионалов культурной сферы. В этом году форум проходит с 7 по 25 ноября в формате онлайн-марафона.

Участников форума поприветствовала генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Традиционные музейные профессии сегодня преображаются вместе с самим музеем, профессионалы приобретают новые компетенции: умение говорить с сообществом на одном языке, выстраивать стратегии развития, предлагать нестандартные решения. В развитии новых компетенций крайне важны знакомство с опытом друг друга, насмотренность и новые знания. Наш форум позволяет специалистам получить эти знания и делиться находками».

Первая неделя форума-марафона посвящена теме креативности. Открыла форум лекция «Где живут идеи» заведующей кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева ИОН РАНХиГС Елены Зеленцовой. Движущая сила всех процессов в современном мире – это идеи: не столько сам материальный продукт, а его творческая составляющая. Именно она дает добавочную стоимость, которая двигает экономику и составляет главное конкурентное преимущество организации.

Тренер по голосу, речи и публичным выступлениям, автор образовательной программы «Голос может» Седа Каспарова провела мастер-класс «Позвольте представиться: я и мой проект» и поделилась советами, как рассказать о себе, компании или проекте. По мнению эксперта, такого понятия, как страх перед выступлениями, не существует, а справиться с внутренними барьерами помогают различные техники. Например, можно прописать семь пунктов, связанных с боязнью выступлений, и проанализировать каждый. В итоге станет понятно, что фактически бояться нечего – каждый барьер можно преодолеть.

Еще одна рубрика форума – «Лайфхак-дэй», в рамках которой грантополучатели фонда рассказывают о подводных камнях проектирования, кризисных ситуациях и о том, как их избежать. Руководитель проекта «Увидеть невидимое» Музея «Огни Москвы» Наталья Потапова рассказала, как сделать музей доступным для незрячих и слабовидящих посетителей. В ходе работы над собственным проектом адаптации музея под потребности разных аудиторий специалисты сделали важное открытие: незрячие и слабовидящие посетители – это две разные целевые группы музея. Методики работы с этими группами отличаются, при этом потребности конкретной целевой группы необходимо прочувствовать до мельчайших деталей: от того, как должен быть устроен гардероб до установки правильного света в галерее. Итогом работы над проектом стало пособие, размещенное на сайте музея – документом могут пользоваться все, кто желает адаптировать культурное пространство для слабовидящих и незрячих посетителей.

Руководитель проекта «Генеральский дом: городская опера» Марина Рупасова поделилась опытом преодоления кризисных ситуаций в процессе работы над музейно-театральным проектом Музея Ижевска. Описывая все этапы реализации проекта, начиная с лаборатории и исследования, сбора исторической информации и интервью с экспертами до премьеры оперы на сцене, эксперт описала кризисные моменты, с которыми столкнулась команда. Это и несоответствие текста формату оперы, и перевод постановки в формат скринлайф, и разногласия между режиссерами. При этом главным результатом работы, по мнению эксперта, стал не конечный итог: сама деятельность оказалась намного сильнее результата. Кроме того, к важным результатам сложного проекта можно отнести создание нового имиджа музея и изменение стратегии культурного позиционирования города, капитализацию сопутствующих продуктов и формирование долгосрочных отношений с городской администрацией и горожанами.

Выступления экспертов, полезные материалы и вся подробная информация представлены на официальной странице форума: 2022.museumguide.ru.

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