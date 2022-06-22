Пятый канал присоединится к всероссийской минуте молчания

22 июня в День памяти и скорби в 12.15 по московскому времени пройдет Всероссийская минута молчания. Пятый канал станет участником акции Памяти.

Именно в 12:15 в 1941 году в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР. Спустя 81 год ровно в 12.15 трансляция Пятого канала прервется ровно на одну минуту, и в эфире прозвучит метроном, куплет знаменитой песни «Журавли» в сопровождении документальной кинохроники военных лет.

Также в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны на Пятом канале предусмотрено специальное программирование. Утро в 5.25 начнется с документального фильма из цикла «Живая история» — «Ленинградские истории. Ладога». Это хроники военных лет, воспоминания жителей блокадного Ленинграда и комментарии историков о выдающейся роли Ладожского озера в битве за город на Неве. О том, как «Дорога жизни» помогала людям выживать в осажденном городе.

В 5:50 тему продолжит четырехсерийная военная драма «Блокада» по одноименному роману Александра Чаковского. Кинолента «Лентелефильма» повествует о строительстве Лужского оборонительного рубежа. В июле 1941 года тяжелые бои западнее Пскова вынудили части фронта отходить, а 9 июля и вовсе оставить город. Противника сдерживали лишь бои на Лужском направлении. Первые атаки немцев, намеревавшихся с ходу преодолеть Лужский рубеж, были отбиты с большими для них потерями. Главные роли исполнили Юрий Соломин, Евгений Лебедев, Ирина Акулова, Лев Золотухин и другие известные актеры советского кино.

Военную эстафету примет «Орден». В 1945 году миллионы солдат-победителей возвращались домой, но на Дальнем Востоке часть территории Китая, Маньчжурия, по-прежнему оставались оккупированными Японией. Отряд героев-штурмовиков под командованием капитана Ивана Забелина получает разрешение на осуществление дерзкой, не имеющей аналогов в мировой истории, войсковой операции. Бойцам предстоит тяжелое сражение в самом сердце врага. Чем закончится эта история – зрителя смогут увидеть в 13.40.

22 июня – день, чтобы еще раз вспомнить о подвигах наших предков и почтить память погибших.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.