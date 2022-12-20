Московская школа современного искусства (MSCA) представит выставку Feelings в пространстве U Contemporary

23 декабря пространстве U Contemporary будет представлена новая выставка Feelings, в которую войдут работы студентов и преподавателей программы «Современная живопись» Московской школы современного искусства (MSCA).

«В периоды времени, подобные текущему, все меняется с молниеносной скоростью. Обстоятельства, события, люди вокруг, условия жизни и работы — все смешивается в калейдоскопе. Часто в таких условиях мы не успеваем не только за внешними переменами — вихри наших мыслей скручиваются и путаются между собой, оставляя нас в растерянности и тревоге. Принять решение, произвести высказывание оказывается сложнее, чем обычно.

В такие периоды важно уметь прислушаться к собственным чувствам — пусть часто не до конца понятным, смутным и неустойчивым, но зато заставляющим нас вспомнить о том, что мы находимся здесь и сейчас, что мы полны переживаний и способны ярко ощутить время, в котором живем.

Каждый из нас проживает собственный спектр чувств, у каждого — свой личный повод для радости, печали, спокойствия и воодушевления. Ощущаемая нами эмоция может относиться к разным моментам в прошлом и даже в будущем, к различным эпизодам нашей памяти. Однако, прелесть в том числе негативных чувств заключается в том, что они обостряют для нас настоящее, соединяют времена и показывают их неразрывность. Как и чувства каждого из нас, собранные на выставке работы — очень разные, но все они объединены одним: острым переживанием настоящего момента» — говорит Наталья Серкова, куратор проекта и программы «Современная живопись».

Выставка завершит работу 13 января.

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