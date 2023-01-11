Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» приглашает на концерт «С.В. Рахманинов и его время»

Широкая палитра музыкальной жизни «серебряного века» предстанет перед слушателями в новой программе, посвящённой 150-летию со дня рождения великого русского композитора С.В. Рахманинова.

В рамках проекта «Благовест - детям» помимо артистов Ансамбля на сцену выйдут участники Детской музыкальной хоровой школы «Пионерия» имени Г.А. Струве, одного из выдающихся отечественных хоровых коллективов. Прозвучат произведения учителей и современников Рахманинова и, конечно же, части двух его вершинных сочинений: Литургии и Всенощного бдения. Ведущий концерта - Антон Висков - расскажет о путях и направлениях развития русского искусства рахманиновской эпохи.

Показательно, что концерт будет проходить в исторических стенах Московского училища Синодального пения, в котором впервые прозвучали великие шедевры композитора, и концертный зал которого ныне носит его имя.

Где? Москва, ул. Большая Никитская, д. 11. Рахманиновский зал Консерватории.

Когда? 5 февраля, 14.00.

Московский ансамбль духовной музыки «Благовест»

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