Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом национальностей» представляет выставку живописных работ «Музейные маршруты» и новый спецвыпуск журнала «Русский турист».

Идея объединить путешествия, спортивный туризм и изобразительное искусство оказалась настолько удачной и вдохновляющей, что послужила началом масштабного проекта, задуманного изданием «Русский турист» — «Палитра городов российских», в котором каждый регион России сможет презентовать свой туристический потенциал с помощью творчества.

«Музейный маршрут» — это не первая выставка, организованная журналом «Русский турист». В 2020 году выход печатного спецвыпуска «Сердце земли тульской» был ознаменован открытием одноименной выставки также в Московском доме национальностей.

Мы уверены, что эта выставка станет не менее значимой, ведь в ней принимают участие живописцы и графики из Московского союза художников, Союза художников России, творческого объединения «Мастерская 18» и тульского Союза бирюзовых художников.

Среди участников выставки, демонстрирующих зрителям свои любимые музеи, много именитых художников: почетный член Российской академии художеств, член-корреспондент Международной Академии Культуры и Искусства Андрей Евгеньевич Очнев, академик Российской Академии художеств Ольга Викторовна Тихонова, почетный член Российской академии художеств Надежда Борисовна Северина и другие.

В рамках выставки «Музейные маршруты» посетители смогут увидеть более 40 работ разных авторов. Произведения выполнены в разной технике и посвящены различным музеям из разных регионов России.

Ещё одной особенностью выставки станут интерактивные этикетки. Мы приглашаем вас посетить сначала мысленно, благодаря картинам и журнальным публикациям, а потом и в реальности необычные и интересные музеи России. Наведите камеру телефона на QR-код на этикетке под понравившейся картиной, и вы окажетесь на официальном сайте изображенного музея или увидите точку на географической карте.

Слово «маршрут», которое хорошо известно спортивным туристам, в настоящее время все шире используется во всех видах путешествий. В том числе и в познавательном туризме. При этом примерно 50% мотиваций при выборе направлений туристических поездок по России тем или иным образом связаны с музеями.

Выставка организована журналом «Русский турист» при поддержке Федерации спортивного туризма России, издательства «СЛОН ПО», Союза журналистов России, Союза журналистов Подмосковья, РИАМО — Региональное информационное агентство Московской области, Телеканала «Тонус», Центра детского и юношеского туризма и краеведения, Национального центра конного туризма, Московского союз художников, Творческого объединение «Мастерская 18», Творческого объединения «Союз бирюзовых художников».

Завершит свою работу выставка 28 января 2022 года.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.