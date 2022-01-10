Около 50 новых выставок представит Музей Победы в 2022 году

Музей Победы на Поклонной горе готовит около 50 новых выставок для посетителей в 2022 году. «На площадке главного военно-исторического музея страны планируется открыть ряд временных экспозиций к юбилейным датам – к 125-летию маршала Конева, 80-летию основания авиаполка «Нормандия – Неман» и вековому юбилею пионерской организации. Важным событием станет создание нового выставочного пространства – экспозиции Международного проекта «Территория Победы», объединяющего более 250 музеев России и зарубежья», — рассказала заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

В Музее Победы в течение всего года продолжат работу циклы выставок «Война: день за днем» и «Реликвии Победы», представляющие уникальные экспонаты из фондов музея. В масштабной экспозиции «Подвиг Народа» уже в январе будет обновлен проект, посвященный героям тыла в годы Великой Отечественной войны. Также ко Дню партизана, 29 июня, планируется создать историко-художественную выставку, посвященную 80-летию создания при Ставке Центрального штаба партизанского движения.

В Зале «Школьный музей Победы» в 2022 году представят 14 выставок, организованных лучшими музеями общеобразовательных учреждений Москвы. Школьные экспозиции затрагивают не только фронтовую тематику, но и историю народного ополчения Москвы, судьбы выпускников 1941 года.

Следить за анонсами выставок и приобретать билеты в Музей Победы можно на сайте https://victorymuseum.ru. Также в течение всего года музей предлагает доступные бесплатные онлайн-экскурсии на YouTube-канале www.youtube.com/c/МузейПобеды/playlists.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.