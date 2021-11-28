Московский фестиваль скалолазания на ВДНХ

С 29 ноября по 30 декабря 2021 года в центре BigWall на ВДНХ (павильон № 22) пройдет Московский фестиваль скалолазания. Возраст участников от 4 лет и старше. Все желающие могут посетить пробные занятия по этому виду спорта на детском скалодроме «Фантопия» или взрослом высотой 13 метров. Участие в фестивале бесплатное, мероприятие состоится при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Участники фестиваля могут проверить себя в различных спортивных дисциплинах. Например, 3-5 декабря пройдут соревнования на трудность в двух категориях: «Общий зачет» и «Любители». 5 декабря желающие поборются в классической скорости в общем зачете. 17-19 декабря посетителей ждут соревнования по боулдерингу в категориях «Общий зачет» и «Любители». Регистрация на них откроется позже. Боулдеринг является разновидностью скалолазания. В этой дисциплине не используется страховочная веревка, а высота, до которой поднимется спортсмен, ограничена 3-7 метрами.

Участников и победителей ждут футболки и другие призы. Участие в соревнованиях бесплатное.

В рамках фестиваля опытные инструкторы центра BigWall проведут мастер-классы для новичков. Ежедневно с 29 ноября по 30 декабря желающие смогут записаться в группы на детский скалодром (с 4 до 9 лет) или высокий скалодром (с 10 лет). Маршруты учитывают особенности начинающих учеников и рассчитаны на гостей с любым уровнем физической подготовки. Регистрация на мастер-классы будет открываться два раза в неделю на три-четыре дня.

Посетителям рекомендуется приходить в удобной одежде и со сменной обувью. Все необходимое снаряжение инструктор выдаст на месте. Из документов нужен только паспорт для регистрации в журнале техники безопасности. За детей расписываются родители или законные представители.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Мероприятие проводится с соблюдением всех мер безопасности. В помещениях находятся санитайзеры для рук, персонал работает в масках. Все поверхности регулярно обрабатываются антисептическими средствами.

Московский фестиваль скалолазания проходит второй раз. Как и в прошлом году, местом его проведения стала Главная выставка страны.

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