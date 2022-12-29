Московский государственный «Театр РОСТА» в Царицыно» представляет премьеру новогоднего шоу-спектакля «В детство обратный билет»

31 декабря в Московском государственном «Театре РОСТА» в Царицыно» пройдет премьера новогоднего шоу-спектакля «В детство обратный билет» в постановке Александра Нестерова.

Новогодняя театрализованная гала-программа для всей семьи, посвященная великому отечественному кинематографу, подарит зрителям «обратный билет» в самое счастливое время, возможность отправиться в самое невероятное путешествие – в детство, счастливое и безмятежное, когда деревья были большими, чудеса повсеместными, дружба – на всю жизнь, всё – впереди, а добро обязательно победит! Самые яркие, самые счастливые эмоции и воспоминания – родом оттуда, из детства, юности, молодости... где звучали именно эти песни, мелодии и ритмы, из прекрасного и неизменно актуального советского кинематографа. Песни, знакомые по первым аккордам, моментально погружающие в атмосферу праздника, вызывающие неконтролируемые приливы радости, теплоты и нежности. А также нестерпимое желание петь и пританцовывать. Песни-звезды, номера-фейерверки, на все времена и на все возрасты.

Этот новогодний спектакль станет своеобразной «эстафетной палочкой» для нынешнего подрастающего поколения от взрослых, возможностью узнать и полюбить ту важную культурную составляющую, на которой росли и воспитывались их родители, бабушки и дедушки, познакомиться и полюбить замечательный советский кинематограф в целом и лучшие отечественные фильмы для детей и юношества в частности, прекрасные фильмы о добре, дружбе, чести и верности, взаимовыручке и любви – о вечных ценностях, которые важно передать следующим поколениям.

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