Выставка художественного текстиля Натальи Мурадовой  «Материя. Земная и небесная» открывается в РАХ

Российская академия художеств представляет выставку произведений признанного мастера текстиля, Народного художника РФ и академика РАХ Натальи Владимировны Мурадовой «Материя. Земная и небесная». Авторская художественная палитра технических приёмов безгранична – классическое ткачество, роспись, вышивка, объёмное шитьё, печать на холсте, имитация гобелена; так же разнообразен круг материалов - лоскутки тканей, кружево, стеклярус, фольга, фрагменты ткачества. Большую смысловую нагрузку несут тексты – цитаты из любимых работ поэтов автора, органично включённые в плоть материала, а также реальные предметы, использованные, как знаки памяти, символы событий.

Наталья Мурадова. Арбат. Весна. 2021

Наталья Мурадова. Земля. Святая гора. Твердь. 2019

Наталья Мурадова. Из серии «Лепестки на ветру». 2022

Наталья Мурадова. Первый снег. 2018

Наталья Мурадова. Русская красавица. 2022

Наталья Мурадова. Русский занавес. 2022

Наталья Мурадова. Стихии. Извержение. 2019





Наталья Мурадова. Эскиз гобелена. 2021

Пережив разные периоды в поисках и экспериментах в общем стилевом потоке искусства, Мурадова явила нам свой индивидуальный стиль как художественный феномен. Это стиль со своими оригинальными идеями и декоративной системой образов, с особым поэтическим и философским мировидением, с фантазийной технической палитрой приёмов – от текстильной материи во всей красоте её живописных и текстурных качеств до использования авторской фотографии. Об этом говорят знаковые работы: «Можно жить и в придуманном мире» (1999), «Книга не умрёт. Роман будет прочитан». (2007), «Карнавал в Венеции», «Ужас и восторг великого города» (2010), «Непрочный памятник мгновенью» (2014), «Храм Вознесения» (2016), «Вариации на тему Боттичелли» (2017). В масштабных произведениях художника 2019-2022 года «Земля - Священная гора», «Дар небес - Святая Вода», «Небеса», «Воздух» прочитываются размышления мастера о гармонии мироздании и составляющих его элементах. «Русский занавес», «Летящие лепестки» вводят в атмосферу красоты и любования, ассоциаций, любимых образов. По сути, каждая работа - это живописное текстильное полотно, картина, как правило, внушительных размеров (до нескольких метров) со сложной образно - смысловой структурой.

Декоративный дар художника раскрывается в её акварелях, эскизах на картоне, которые являются самоценными художественными произведениями. Неповторимы букеты и ветки сирени, розы и хризантемы – излюбленные мотивы, в изображении которых происходит одушевление природы, её живое присутствие.

Творчество Мурадовой хорошо известно в культурном пространстве России и за рубежом. Наталья Владимировна родилась 10 октября 1946 года в Лодзи (Польша). В 1971 году окончила Московский текстильный институт. Она начинала свою деятельность в 1960-ые годы, когда перед искусством встали задачи создания эмоционально-образной среды в интерьерах больших общественных сооружений.

В начале 1970-х годов - обратилась к ручной росписи ткани. В период работы в системе Комбинатов Московского Союза художников ею были созданы десятки театральных занавесей, гобеленов и объемно-пространственных композиций для интерьеров общественных зданий, сотни рисунков для художественного производства. Движение творческой мысли шло от плоскостной росписи к ее пластической трансформации в объемных текстильных панно.

С 1986 года начинается новый по значению и масштабу период, когда совместно с архитекторами и художниками по стеклу Т. Сажиным и Л. Фоминой Н. Мурадова участвует в оформлении пространственной среды таких крупных и общественно значимых сооружений, как Министерство иностранных дел и Государственная Третьяковская галерея, для которой в период её реконструкции она создала гобелены «Три века русской культуры», «Парк. ХVIII век», «Дворянское гнездо. ХIX век», «Окно поэта. ХХ век».

В 1995 году Наталья Владимировна принимает участие в грандиозном по значимости и объёму проекте оформления резиденции Президента России в Московском Кремле. Для Зала Совета Безопасности ею создан уникальный гобелен «Герб» в технике классического ткачества с золотой вышивкой, и гобелен «Сияние Москвы» (40кв. м.), который выполнялся на знаменитой исторической мануфактуре в Обюссоне (Франция). Эскизы и картоны хранятся в музее фабрики наряду с рисунками знаменитых художников – А.Ватто, Ф.Буше, Ж. Люрса.

В 1999 году началась работа по художественному оформлению нового здания Верховного Суда России, успешно завершенная в 2007 году. Объем выполненных работ поистине грандиозен. Для разных помещений она создала ряд крупномасштабных произведений – текстильные панно, гобелены, росписи с применением золотого шитья для оформления сцены актового зала площадью 150 кв. м. Декоративной доминантой пространства библиотеки стали настенные и потолочные росписи. Целую стену украшает уникальный гобелен «Время».

Со всей полнотой раскрылся индивидуальный стиль Мурадовой в десятках уникальных произведений, созданных ею за прошедшее двадцатилетие и представленных в собраниях ведущих музеев России, музее «Arts and Design» в Нью-Йорке, частных коллекциях. Любовь к слову, владение им раскрылось в автобиографических книгах автора «Лепестки» (2016). «Лоскуты разорванного времени и живописные заплаты чувств» (2021), в которых со свойственным автору темпераментом так искромётно, ярко и с исповедальной откровенностью раскрывается цельность «художественности» её натуры в самых разных формах её проявления.

Заметное присутствие автора в контексте современного художественного процесса проявляется в постоянном участии в отечественных и международных выставках, крупнейших творческих акциях, таких как Российская триеннале современного гобелена в «Царицыно», Международная триеннале текстиля в Лодзи. Выставки последних лет, состоявшиеся на самых разных выставочных площадках – в музеях, галереях, театрах, во всей полноте раскрыли творческие ориентиры, когда реалии пережитого, увиденного переходят на уровень чистой красоты и гармонии.

«Счастье – уметь и мочь, и быть узнанным, приглашённым… Прекрасное чувство востребованности и опоры, правды происходящего» - написала Наталья Владимировна в одной книге о своем творчестве. Зритель видит, чувствует и разделяет устремлённость автора к общению на ноте эмоциональной взволнованности.

Выставка открыта для посещения с 18 января по 5 февраля 2023 года.

Текст подготовлен на основе статьи доктора искусствоведения, академика РАХ Л.В.КАЗАКОВОЙ

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