Musica sacra nova: духовная музыка Второго авангарда прозвучала в Малом зале Московской консерватории

Явление Второго авангарда как в музыке, так и в искусстве стало не менее интересным, чем творения их предшественников. Арво Пярт, Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, Валентин Сильвестров, Николай Каретников – всё это личности 60-70-х годов прошлого столетия. Композиторы, чье детство выпало на тревожные и трагические 30-е, но как известно «в гости к Богу не бывает опозданий».
Они шли к Нему разными путями, экспериментируя и обращаясь к наследию предшественников, вновь создавая то, что было утрачено. И свет, и благодать, и успокоение, исходившее вчера от «Свете Тихий» Эдисона Денисова, «Двух рождественских колыбельных» Валентина Сильвестрова необходимы, быть может, именно сейчас гораздо больше людям, чем в 1920-е…
Выставка «Ars sacra nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов», расположившаяся в Выставочном зале консерватории, – ещё одно явление Второго авангарда, только уже в живописи и скульптуре. Эрнст Неизвестный, Вадим Сидур, Анатолий Зверев, Оскар Рабин, Игорь Ворошилов, Владимир Стерлигов – тот же поиск, те же попытки обретения утраченного, тот же диалог с прошлым (есть у Дмитрия Плавинского связь с Средневековьем, Дюреровским началом). И во всех работах – страдание и боль о человеке, в котором каждый раз «распинают Христа». Тем не менее, вера в человека не иссякнет, пока живы художники и мыслители, пока дорога к храму открыта для всего живого (совершенно чудная картина «Без названия» Валентины Кропивницкой, на которой причудливые звери с неподдельным интересом смотрят на сказочный храм, желая в него войти). Пока звучат «Три духовных хора» Шнитке, пока мы помним «Гефсиманский сад» Бориса Пастернака.
Выставка ««Ars sacra nova. Мистическая живопись и графика художников-нонконформистов» открыта до 9 марта 2022 года.
Организаторы проекта: Фонд Николая Каретникова, Научно-творческий центр церковной музыки при кафедрах хорового дирижирования и истории русской музыки МГК им. П.И. Чайковского, Научно-творческий центр современной музыки МГК имени П.И. Чайковского, Галерея «Веллум», при поддержке AZ MUSEUM.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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