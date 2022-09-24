Москва выбирает лучших представителей студенчества

340 студентов принимают участие в конкурсе «Студент года Москвы» в 13 номинациях и 3 специальных треках. Конкурсный этап реализуется Российским Союзом Молодежи при поддержке Проектного офиса «Молодежь Москвы» Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы, а также профильных комитетов и департаментов Правительства Москвы, членов Общественной палаты города на тематических площадках столицы. Итоги подведут 14 октября на Церемонии награждения. О старте конкурса рассказала Председатель Комитета

Общественных связей и молодежной политики г. Москвы Екатерина Драгунова.

««Студент года» – это конкурс, который становится одной из первых площадок самореализации молодого человека в городе и стране уже в юном возрасте. Наша ключевая задача – поддержать тех молодых людей, которые развивают не только себя, но и свое окружение: студенческое сообщество, университет или целую индустрию. Победителями станут те, кто преуспел в социально-полезной работе в рамках тематики номинаций и представят столицу на национальном финале», – рассказала Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«Студент года Москвы» – конкурс для обучающихся образовательных организаций высшего образования на территории города Москвы, выступающий региональным этапом Российской национальной премии «Студент года». Победители представят столицу на национальном финале премии.

В этом году Конкурс проходит при организационной поддержке Департамента спорта, Департамента здравоохранения, Департамента культуры, Департамента образования и науки, Департамента национальной политики и межрегиональных связей, Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамента предпринимательства и инновационного развития Правительства Москвы, а также Мосволонтера, Ассоциации студенческого баскетбола, Коворкинг-центров НКО, Дворца детей и молодежи имени Гайдара, Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, культурного центра «Строгино», НИУ МГСУ и Университета Правительства Москвы.

В конкурсе принимают участие представители 42 университетов. В индивидуальных номинациях выбирают победителей среди общественных деятелей, молодых ученых, культоргов, старост, лидеров самоуправления, спортсменов, иностранных студентов. В коллективных номинация – среди добровольческих, медиа, юридических, киберспортивных, научных и патриотических объединений.

Впервые в этом году в Москве реализуется специальные треки для архитекторов, педагогов и медиков. В отличие от основных номинаций, участники специальных треков демонстрируют в программе конкурса не общественные достижения, а профессиональные знания и навыки в соответствии с профилем обучения.

Всего на конкурс в 2022 году было подано 350 заявок. Самыми массовыми номинациями стали «Творческая личность года», «Интеллект года» и «Общественник года», а также специальный трек для медиков. Университетами-рекордсменами, подавшими больше всего заявок, стали Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Московский авиационный институт, Московский государственный строительный университет. Все заявившиеся участники уже прошли заочный отбор.

Первый день конкурсного этапа пройдет для участников специального трека «Студент года. Архитекторы» 24 сентября в НИУ МГСУ. Оценивать всех участников с 24 сентября по 2 октября в том числе приглашены представители Общественной палаты Москвы, департаментов и комитетов Правительства Москвы, руководителей некоммерческих и благотворительных организаций города, крупных архитектурно-строительных компаний, образовательных и медицинских учреждений, молодежных НКО и городских пространств.

На конкурсном этапе участникам предстоит выступить с самопрезентацией, пройти собеседование с экспертами и принять участие в деловой игре. Деловая игра предназначена для выявления способностей к выработке решений, степени адаптивности, умении действовать в стрессовой ситуации, оценке лидерских и коммуникационных навыков. Эксперты оценят мягкие навыки участников в процессе работы в мини-группе, а также выработанное решение с точки зрения возможности его применения.

По итогам конкурсного этапа отобраны 30 победителей по всем номинациям и обладатель Гран-при конкурса «Студент года Москвы».

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