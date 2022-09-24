Стартовал прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе «Россия. Горизонты»

С 21 сентября открыт прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе «Россия. Горизонты» — конкурсе для российских дизайнеров, художников, фотографов, режиссеров, деятелей визуального искусства и молодых людей, работающих в креативных индустриях в возрасте от 18 до 35 лет, вдохновленных культурным кодом и образами России.

Цель конкурса – найти таланты, способные передать облик России через искусство. Идея проекта была предложена руководителем проекта «Рустрендс» Юлией Музыкой и поддержана грантом Президентского фонда культурных инициатив.

В 2022 году на конкурс можно податься в одной из четырех номинаций:

дизайн одежды и аксессуаров;

визуальное искусство;

цифровой контент и изделия,

созданные в коллаборации с народными художественными промыслами.

Заявки на конкурс будут приниматься с 21 сентября по 21 октября 2022 года.

Подать заявку можно на сайте https://россия-горизонты.рф

Отбирать лучшие работы будут эксперты проекта, в числе которых, такие деятели культуры как Андрей Бартенев, Виктория Шелягова, Игорь Чапурин, Артем Кривда, Алина Крюкова, Вадим Балабанов, Юлия Музыка, Кирилл Зайцев, Максим Перлин, Алина Гасумянова и Ксения Фаресова.

Авторы 10 лучших произведений будут приглашены в Москву в ноябре 2022 для участия в выставке, а победитель в каждой из номинаций получит денежный приз.

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