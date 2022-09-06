«У меня появился дар»: Владимир Маркин рассказал об экстрасенсорных способностях

Легенда эстрады поделился подробностями своей жизни! Как певец стал предпринимателем? Правда ли, что ему помогла сама Мирей Матье? Что стало с чайным бизнесом артиста? Чем он сейчас зарабатывает на жизнь? Какой экстрасенсорный дар музыкант открыл в себе два года назад?

Песня «Сиреневый туман» сделала Владимира Маркина популярным. Вся страна знает его хиты: «Я готов целовать песок», «Белая черемуха» и «Самый симпатичный во дворе». В 2009 году музыкант выпустил очередной альбом, а потом внезапно пропал с экранов. Оказалось, что исполнитель открыл бизнес. Он стал торговать цейлонским чаем!

«Когда я входил в этот рынок, то со мной стояли очень крупные производители. Непосредственно из Шри-Ланки», — делится звезда.

Мужчина хотел раскрутить свое дело, поэтому взял кредит в один миллион долларов. Он зарегистрировал марку и заключил контракты с магазинами. Но чай исполнителя не пользовался спросом. За семь лет у Владимира накопились огромные долги.

«Полмиллиона в помойку. Я думал, что можно распространять это через торговые сети. Когда деньги кончились, но продукция осталась, ее уже никто не брал в магазине», — пояснил музыкант.

По словам Маркина, однажды в отчаянии он предложил свой чай Мирей Матье! Французской певице неожиданно понравился его напиток.

«Мирей выходит с большим количеством серьезных подарков, видит меня и кричит: «Певец-чай!». Начинает меня обнимать, целовать», — вспоминает артист.

Зарубежная исполнительница стала регулярно заказывать чай у знаменитости. Он получил не только прибыль, но и пиар. Артист за месяц распродал товар, обзавелся новыми клиентами и даже занялся продажей кофе.

«Мне его поставляют оттуда в мешках, а здесь я его доношу до потребителей. Я раскладываю по пачкам то, что мне приходит. Все из рук в руки», — объясняет певец.

Звезда начал зарабатывать хорошие деньги. Он купил себе квартиру в Москве, автомобиль, недвижимость в Болгарии и земельный участок в Крыму.

«В некоторых странах у меня есть домик либо небольшая квартира. Я могу туда прилететь и отдохнуть», — хвастается мужчина.

Маркин благодарен жене Ирине, которая поддерживает его во всех начинаниях. Супруги вместе больше 40 лет!

«У нас происходит все то же самое, что и в каждой советской семье: сомнения, диспуты и ссоры», — делится звезда.

Восемь лет назад музыкант стал дедушкой. Единственная дочь пары подарила им внучку Агату. Мужчина говорит, что девочка посещает сразу девять кружков! Она рисует, занимается лепкой, гимнастикой, танцами и учится играть на пианино.

«Она любит устраивать показ мод. Переодевается в разные наряды», — рассказывает певец.

В свободное время Маркин находится с семьей и занимается музыкой. Артист иногда пишет новые песни. Он выступает со своими композициями на корпоративах и квартирниках.

«Однажды в зале было всего три зрителя. Пришлось три раза петь «Сиреневый туман», — вспоминает исполнитель.

Владимир признается, что увлекается эзотерикой. Мужчина даже обнаружил у себя мистические способности!

«У меня появился дар, который я стараюсь не применять. Раньше я боялся о нем рассказывать. Подумают, что я не совсем здоровый человек. Иногда надо себя настраивать, но это очень опасно. Это же эксперименты с сознанием», — объясняет певец.

Артист уверяет, что может изменять сознание людей, влиять на погоду и находить пропавшие предметы!

«Думаю о том, что сейчас мне позвонит Серега, который пять лет не звонил, и он реально звонит! Или я сплю, вижу машину, а под ее сиденьем лежит предмет, который я искал долгие годы. Просыпаюсь, спускаюсь ночью прямо в халате, запускаю руку под сиденье, которое я видел во сне, и достаю этот предмет!» — делится звезда.

Маркин мечтает о том, чтобы предвидеть будущее. Тогда певец заранее мог бы знать, станет ли его новая песня хитом, и будет ли его бизнес иметь успех.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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