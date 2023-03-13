Мост между сердцами и континентами

В мире насчитывается более 7000 языков, но лишь музыку называют «универсальным языком человечества». И это неудивительно: ведь она обращается не к разуму, а к сердцу и душе, помогая представителям разных культур и народов понять друг друга без слов. Это чудо произошло и в городе Мехико, где состоялись выступления лауреатов международного конкурса классической музыки «Империя русской музыки». В исполнении молодых музыкантов прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова, Фредерика Шопена, Ференца Листа, а также мексиканских композиторов Хосе Пабло Монкайо и Хосе Собрино. Особое внимание лауреаты уделили музыке П. И. Чайковского, которая входила в обязательную программу конкурса. Концерт состоялся в юбилейный для российской и мировой музыкальной культуры год 130-летия памяти П. И. Чайковского и 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова.

Девятого февраля лауреаты конкурса получили дипломы и памятные награды - оригинальные скрипичные ключи ручной работы - на сцене Высшей школы музыки (консерватория) при Национальном институте изящных искусств города Мехико. С теплыми словами приветствия и поддержки к молодым талантам обратилась член жюри- профессор Высшей школы музыки Ирина Владимировна Шишкина. Каждого лауреата лично поздравила и наградила основатель конкурса Наталья Александровна Журавлева, прибывшая на церемонию прямо из Москвы вопреки всем трудностям. Со сцены прозвучали гениальные слова А. С. Пушкина: «из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия». Наверное, именно любовь к красоте и гармонии помогла мексиканским музыкантам по-настоящему услышать и понять русских композиторов-классиков. За это следует по справедливости поблагодарить и профессора Ирину Шишкину, которая долгие годы рассказывает своим студентам о красоте и богатстве музыкальной культуры России.

Виктор Ромеро-Паредес (первый приз в номинации «Фортепианное соло» 2021 г.):

- Я считаю Сергея Рахманинова символом музыкальности и экспрессии. Русская классическая музыка играет очень большую роль в моей жизни.

Исис Гонсалес (второе место в номинации «Фортепианное соло» 2019 г.):

- Мне особенно близки сочинения Александра Скрябина. Этот композитор сумел рассказать буквально о всех человеческих чувствах и эмоциях!

Максимилиано Росас Рафаел (третье место и лучшее исполнение произведения итальянского композитора в номинации «Фортепианное соло» 2021 г.):

- Мне трудно назвать одного композитора: настолько велико музыкальное искусство Вашей страны. Я искренне восхищаюсь и русской фортепианной школой, которая во многом отличается от мексиканской.

Энтони Джованни Тамайо Иллескас (первое место и специальный приз за исполнение произведения итальянского композитора в номинации «Фортепианное соло» 2021 г.):

- Скажу просто: музыка русских композиторов мне дороже и ближе всего. Я счастлив, что учился у профессора Ирины Шишкиной.

Праздник музыки и дружбы продолжился 11 февраля в концертном зале Национального музея искусств Мехико. Вспоминая этот день, трудно не согласиться с Максимом Горьким, утверждавшим, что «только величайшее искусство — музыка — способно коснуться глубин души». Способно оно и создавать мосты между сердцами и континентами, что блестяще удалось каждому мексиканскому лауреату благодаря незаурядному таланту и яркой творческой индивидуальности. Вечная музыка Чайковского и Рахманинова приобрела новые солнечные краски и колорит далекой Мексики, оставшись глубоко русской по духу.

Концерты российских лауреатов международного конкурса «Империя русской музыки» с вручением дипломов и памятных призов состоялись в мае 2022 года в культурном центре «Покровские ворота» в Москве и Государственном мемориальном музыкальном музее‑заповеднике П. И. Чайковского в Клину. С историей и миссией конкурса можно ознакомиться в интервью председателя жюри, профессора Московской консерватории Полины Викторовны Федотовой и основателя конкурса Натальи Александровны Журавлевой: https://www.muzklondike.ru/announc/501. В 2022 году конкурс состоялся при поддержке Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк (https://von-meck.org/).

Ирина ЧЕПАЙКИНА

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