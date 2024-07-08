«Небесная тропа»: российские кинематографисты установили рекорд в высокогорье Эльбруса

5 июля на Эльбрусе завершены съемки приключенческого триллера «Небесная тропа». Съемочная группа картины совершила настоящий подвиг, поднявшись на высоту 5100 метров над уровнем моря и проведя съемки в экстремальных условиях высокогорья. Это первый в мире кинопроект, реализованный на такой высоте! На горе Эльбрус были установлены флаги Министерства курортов и туризма республики Кабардино-Балкария, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, банка ТКБ, а также флаги съемочной группы фильма «Небесная тропа»: кинокомпаний АЙСМЕДИА и KD Studios.

В этот знаменательный день на площадке собрались партнеры и друзья проекта – представители Кавказ.РФ, Правительства Кабардино-Балкарии, Правительства Югры, Фонда Росконгресс, а также финансовый партнер – банковская группа ТКБ. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, а также при участии банков «ЦентроКредит» и «ТКБ».

«Мы гордимся тем, что нам удалось реализовать этот уникальный проект, — отметил Евгений Мелентьев, генеральный продюсер KD Studios (Москва) / «АЙСМЕДИА» (Югра). — Мы благодарим наших партнеров за оказанную поддержку и уверены, что «Небесная тропа» станет ярким событием в мире кинематографа и привлечет внимание зрителей в России и за рубежом».

«Небесная тропа» – приключенческий триллер, снятый Сергеем Пикаловым («Мятеж», «В клетке»). Картина рассказывает о том, как во время перехода по высокогорной туристической тропе группу начинающих альпинистов накрывает внезапно сошедшая лавина. Но все средства связи утрачены, и небольшой группе предстоит суровый и рискованный путь к спасению. Во время этого похода, преодолевая лишения, каждый из героев раскроет подлинный характер, а также тайны прошлого, связывающие их всех.

Главные роли исполнили Дмитрий Чеботарев, Иван Мулин, Алена Митрошина, Олег Чугунов, Алина Болознева и другие. Производство кинокомпаний KD Studios и «АЙСМЕДИА». Премьера картины запланирована на 2025 год.